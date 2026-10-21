MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Begüm Kütük şehri terk etti! Çiftlik hayatı kurdu

'Kurtlar Vadisi', 'Canım Ailem' ve 'Çalıkuşu' gibi projelerde yer alan Begüm Kütük bir süredir ekranlarda yer almıyor. Şehrin stresinden ve karmaşasından sıkılan ünlü isim şimdilerde kendine yeni bir hayat kurdu.

Begüm Kütük şehri terk etti! Çiftlik hayatı kurdu
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Begüm Kütük katıldığı bir etkinlikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütük, hem radikal yaşam değişikliğini hem de kariyerindeki son gelişmeleri paylaştı.

Yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir İstanbul'un merkezinde yaşadığını dile getiren 46 yaşındaki oyuncu, artık şehir hayatının karmaşasından ve yoğunluğundan bunaldığını dile getirdi.

Begüm Kütük şehri terk etti! Çiftlik hayatı kurdu 1

YENİ BİR HAYAT KURDU

Hayvan sevgisi ve doğa tutkusunun kendisini yeni bir yaşama yönlendirdiğini söyleyen Begüm Kütük, 'Yeni bir hayata başladım. Şehirden biraz sıkıldım. Daha bahçeli, geniş, ferah, kediler, köpekler... Daha bir çiftlik gibi bir hayat kurdum.' ifadelerini kullandı.

Begüm Kütük şehri terk etti! Çiftlik hayatı kurdu 2

'DOĞADA OLMAK TERAPİ GİBİ'

Şehrin stresinden ve yoğun trafiğinden dert yanan oyuncu, "Şehirde çıldırmış gibi bir trafik var ve kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Hazırlık için şehre geldiğimde bunu bir kez daha hissettim. Doğada olmak, temiz hava almak insan ruhuna tam anlamıyla bir terapi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Begüm Kütük şehri terk etti! Çiftlik hayatı kurdu 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galada 'küfür' krizi! Ortam bir anda gerildiGalada 'küfür' krizi! Ortam bir anda gerildi
Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum' Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Anahtar Kelimeler:
Begüm Kütük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Daha yayınlanmadan eleştiri geldi! Eleni'nin kıyafeti tepki çekti

Daha yayınlanmadan eleştiri geldi! Eleni'nin kıyafeti tepki çekti

"İsimleri tespit ettik" Mehmet Şimşek: Bir müsibet bin nasihatten iyidir

"İsimleri tespit ettik" Mehmet Şimşek: Bir müsibet bin nasihatten iyidir

Zincir markete gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor!

Zincir markete gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.