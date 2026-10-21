Begüm Kütük şehri terk etti! Çiftlik hayatı kurdu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Begüm Kütük katıldığı bir etkinlikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütük, hem radikal yaşam değişikliğini hem de kariyerindeki son gelişmeleri paylaştı.

Yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir İstanbul'un merkezinde yaşadığını dile getiren 46 yaşındaki oyuncu, artık şehir hayatının karmaşasından ve yoğunluğundan bunaldığını dile getirdi.

YENİ BİR HAYAT KURDU

Hayvan sevgisi ve doğa tutkusunun kendisini yeni bir yaşama yönlendirdiğini söyleyen Begüm Kütük, 'Yeni bir hayata başladım. Şehirden biraz sıkıldım. Daha bahçeli, geniş, ferah, kediler, köpekler... Daha bir çiftlik gibi bir hayat kurdum.' ifadelerini kullandı.

'DOĞADA OLMAK TERAPİ GİBİ'

Şehrin stresinden ve yoğun trafiğinden dert yanan oyuncu, "Şehirde çıldırmış gibi bir trafik var ve kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Hazırlık için şehre geldiğimde bunu bir kez daha hissettim. Doğada olmak, temiz hava almak insan ruhuna tam anlamıyla bir terapi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.