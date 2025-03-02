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  4. Beyza Huri Aydın MasterChef sonrası Fransa'yı terk etti! O şehirde yaşayacak

Beyza Huri Aydın MasterChef sonrası Fransa'yı terk etti! O şehirde yaşayacak

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 10:23
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MasterChef 2024'ün dikkat çeken isimlerinden Beyza Huri Aydın Fransa'dan ayrılmaya karar verdi. Pastane açma hayali olan Beyza artık Türkiye'de o şehirde yaşayacak.

Beyza Huri Aydın MasterChef sonrası Fransa'yı terk etti! O şehirde yaşayacak

MasterChef 2024 sezonu sona erdi ancak yarışmada popüler olan isimler gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada Onur Üresin ile aşk iddiaları çıkan ancak bunları kesin bir dille yalanlayan Beyza, yarışma süresince gösterdiği azim ve güçlü duruşuyla dikkat çekti.

YÜZÜ YANMIŞTI

MasterChef Beyza, yarışma sırasında ciddi bir kaza geçirmiş ve yüzü yanmıştı. Yarışmadan sonra tedavi süreçlerini paylaşarak binlerce takipçisiyle destek bulmuştu.

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Yarışma sonrasında da büyük ilgi gören Beyza Fransa'yı terk etmeye karar verdi. Fransa doğumlu olan Beyza'nın en büyük hayali pastane açmaktı.

Beyza, daha önce Türkiye'de yaşayacağını belirtmişti ve sonunda taşınacağı şehri duyurdu. Fransa doğumlu olan Beyza, aslen Konyalı olduğu için Konya'ya taşınmaya karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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