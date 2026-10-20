Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Netflix duyurdu

İlk sezonu 2020 yılında yayınlanan Berkun Oya imzalı Bir Başkadır, yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Uzun süre gündemde kalan Bir Başkadır 2. sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak ediliyordu.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON TARİHİ

4 hafta süren çekimlerin ardından Bir Başkadır 2. sezon çekimleri bitti. Netflix 2. sezon tarihini de açıkladı. Bir Başkadır 2. sezon 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

BİR BAŞKADIR KONUSU

Dizinin ilk sezonunda, İstanbul’da farklı sosyal sınıflara mensup bireylerin yollarının nasıl kesiştiği, Öykü Karayel’in hayat verdiği Meryem karakteri merkezinde ele alınmıştı. İkinci sezonda bu anlatının nasıl genişletileceğine ve hikâyenin hangi eksende ilerleyeceğine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz paylaşılmadı.

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI

Yapımcılığını Evrim Zeybek, Ali Farkhonde ve Berkun Oya’nın üstlendiği Bir Başkadır'ın oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer yer alıyor.