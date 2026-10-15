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Daredevil yıldızı Charlie Cox'tan Bir Başkadır önerisi: "Bir Türk dizisi..."

Daredevil dizisindeki Matt Murdock karakteriyle tanınan Charlie Cox, dizi önerisi istendiğinde tercihini Türk yapımı Bir Başkadır'dan yana kullandı. Berkun Oya imzalı yapımın oyunculuklarını ve gerçek hayatın içinden gelen hikâyesini öven ünlü oyuncunun sözleri gündem oldu.

Daredevil yıldızı Charlie Cox'tan Bir Başkadır önerisi: "Bir Türk dizisi..."

Daredevil dizisinde Matt Murdock’a hayat veren Charlie Cox bir söyleşide kendisinden dizi önerisi istenince Bir Başkadır'ı öneriyor.

Netflix'te yayınlandığı dönem adından söz ettiren Berkun Oya imzalı Bir Başkadır için ünlü oyuncu "Bir Türk dizisi. Çok güzel çekilmişti. Oyunculuklar da muhteşemdi. Gerçekten hayatın içinden çok güzel bir hikaye. Üstelik hiç beklemediğiniz yerlere gidiyor.

Daredevil yıldızı Charlie Cox tan Bir Başkadır önerisi: "Bir Türk dizisi..." 1

BİR BAŞKADIR KONUSU NE?

Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.

Daredevil yıldızı Charlie Cox tan Bir Başkadır önerisi: "Bir Türk dizisi..." 2

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI

Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş gibi oyuncular da var.
Daredevil yıldızı Charlie Cox tan Bir Başkadır önerisi: "Bir Türk dizisi..." 3

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Bir Başkadır dizisi
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