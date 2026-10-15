Daredevil yıldızı Charlie Cox'tan Bir Başkadır önerisi: "Bir Türk dizisi..."

Daredevil dizisinde Matt Murdock’a hayat veren Charlie Cox bir söyleşide kendisinden dizi önerisi istenince Bir Başkadır'ı öneriyor.

Netflix'te yayınlandığı dönem adından söz ettiren Berkun Oya imzalı Bir Başkadır için ünlü oyuncu "Bir Türk dizisi. Çok güzel çekilmişti. Oyunculuklar da muhteşemdi. Gerçekten hayatın içinden çok güzel bir hikaye. Üstelik hiç beklemediğiniz yerlere gidiyor.

BİR BAŞKADIR KONUSU NE?

Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI

Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş gibi oyuncular da var.

