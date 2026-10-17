Bir dizinin daha fişi çekildi! Mercan Köşk için erken final kararı

Ekranlarda kıyasıya süren reyting yarışı, birçok yapımın yayın hayatını sonlandırmasına neden oluyor. Sezona iddialı bir başlangıç yapan diziler, izleyiciden beklediği ilgiyi göremeyince kanal yönetimleri de erken final kararları almaya yöneliyor.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Mercan Köşk dizisi için de erken final kararı alındı. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan dizi, yayın hayatını bu akşam yayınlanacak olan 7. bölümle sonlandıracak.

YORUM YAĞDI

Mercan Köşk dizisi için verilen final kararına seyirci sitem etti. Dizinin fragmanına sosyal medyada; 'Final olmasın', 'Bu dizi bitmemeli' gibi yorumlar yapıldı.

MERCAN KÖŞK SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre, Toprak'ın Tarsus'ta olduğunu öğrenince gitmekten vazgeçer; Aras'la birlikte Toprak'ın peşine düşer. Selçuk, Eslem'in "çocuğun babasının Toprak olduğu" yalanını öğrenince kritik bir hamle yapar.

Gülcan, karşılaştığı gerçekle hayatını değiştirecek bir dönüm noktasına gelir. Esved Hozan için ise yolun sonu gözükmektedir.

Aras ve Toprak nihayet karşı karşıya gelirken, Cemre yüzünden aralarındaki gerilim zirveye tırmanır.

Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, bir yandan da Toprak'la büyük bir hesaplaşma yaşayacak ve hayatının en önemli kararını verecektir.