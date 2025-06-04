Boyner’in genç varisi Elif Boyner her şeyi geride bırakıp köye yerleşti! Tasavvufa yöneldi! Sosyal medya onu konuştu

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızı Elif Boyner hayatıyla ilgili radikal bir karar aldı.

Yıllarca lüks mekanlarda şık kıyafetlerle görmeye alıştığımız Elif Boyner her şeyi geride bırakıp Eskişehir'in Sazak köyüne yerleşti.

Köy yaşantısına dair sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Elif Boyner son olarak def çalıp "Resul Kızı Fatıma" ilahisini seslendirdi. O anlar "Elif Boyner'in köyündeyiz" notuyla paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Elif Boyner’in şalvar giyip ilahi söylemesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

X, Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşılan bu video, viral oldu ve binlerce beğeni aldı.