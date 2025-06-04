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Boyner’in genç varisi Elif Boyner her şeyi geride bırakıp köye yerleşti! Tasavvufa yöneldi! Sosyal medya onu konuştu

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Öznur Yaslı İkier

İş insanı Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, bir süre önce her şeyi geride bırakıp Eskişehir'in Sazak köyüne yerleşti. Dedesinin köyüne yerleşen Boyner, oradaki deneyimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Elif Boyner'in def çalıp ilahi söylediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızı Elif Boyner hayatıyla ilgili radikal bir karar aldı.

Yıllarca lüks mekanlarda şık kıyafetlerle görmeye alıştığımız Elif Boyner her şeyi geride bırakıp Eskişehir'in Sazak köyüne yerleşti.

Köy yaşantısına dair sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Elif Boyner son olarak def çalıp "Resul Kızı Fatıma" ilahisini seslendirdi. O anlar "Elif Boyner'in köyündeyiz" notuyla paylaşıldı.

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SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Elif Boyner’in şalvar giyip ilahi söylemesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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X, Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşılan bu video, viral oldu ve binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Boyner
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