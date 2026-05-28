Bu akşam hangi diziler var? 28 Mayıs Perşembe 2026 televizyondaki diziler

28 Mayıs 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:00 Gönül Dağı Kurban
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Bir Bayram Hikayesi
SHOW TV
- 20:00 - 22:30 Organize İşler 2: Sazan...
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Var Mısın Yok Musun
