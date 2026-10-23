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‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu var mı?

HBO Max, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yeni sezonunu tüm bölümleri ile yayınlama kararı aldı. Bir süredir tutuklu olan Erdal Beşikçioğlu'nun dizide yer alıp almayacağı merakı da son buldu.

‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu var mı?

HBO Max, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yeni sezonunu tüm bölümleri ile birlikte 23 Ekim Cuma günü yayına aldı. Çekimler devam ederken tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun dizide yer alıp almadığı merak ediliyordu.

Çekimler uzun zaman önce yapılan dizide Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ dördüncü sezon 8 bölüm olarak tasarlandı.

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‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu var mı? 1

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU SON SAHNEYE KADAR YER ALIYOR

Şule’nin ölümünün ardından üç yıllık bir zaman atlamasıyla başlayan dördüncü sezonda Behzat intikamını almış, Savcı Esra görevine dönmüş ve cinayet büroda işler her zamanki gibi devam ediyor. Dizinin 8. bölüm sonuna kadar Erdal Beşikçioğlu görünüyor.
‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu var mı? 2

Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi, Berke Üzrek, Eray Eserol, Selen Öztürk, Emrah Elçiboğa, Önder Selen, Ege Aydan, Suat Sungur’un yer alıyor.

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Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç: Çekiç ve Gül dizisi
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