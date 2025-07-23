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Çetin Tekindor'un yeni adresi belli oldu! Sezonun iddialı dizisine girdi

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 'Halis Ağa' karakterine hayat veren usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeni adresi belli oldu. Tekindor, yeni sezonda iddialı dizi "Kral Kaybederse" kadrosuna dahil oldu.

Çetin Tekindor'un yeni adresi belli oldu! Sezonun iddialı dizisine girdi
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde 'Halis Ağa' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeni sezonda herhangi bir projede yer alıp almayacağı merak konusuydu.

Kulislerden sızan bilgilere göre senaryosunu yeni sezonda başarılı kalem Seda Altaylı Turgutlu’nun yazmaya başladığı Kral Kaybederse dizisine büyük usta Çetin Tekindor katıldı.

Çetin Tekindor un yeni adresi belli oldu! Sezonun iddialı dizisine girdi 1

Projeyle imza aşamasında olan Tekindor’un bir medya patronunu canlandıracağı konuşuluyor. 16 Temmuz’da 80. yaşını kutlayan Tekindor’un kilo verip forma girdiği de öğrenildi.

Çetin Tekindor un yeni adresi belli oldu! Sezonun iddialı dizisine girdi 2

Taylan Biraderler’in yönettiği Halit Ergenç‘in başrolünde yer aldığı OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Çetin Tekindor Kral Kaybederse
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