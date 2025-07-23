Çetin Tekindor'un yeni adresi belli oldu! Sezonun iddialı dizisine girdi

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde 'Halis Ağa' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeni sezonda herhangi bir projede yer alıp almayacağı merak konusuydu.

Kulislerden sızan bilgilere göre senaryosunu yeni sezonda başarılı kalem Seda Altaylı Turgutlu’nun yazmaya başladığı Kral Kaybederse dizisine büyük usta Çetin Tekindor katıldı.

Projeyle imza aşamasında olan Tekindor’un bir medya patronunu canlandıracağı konuşuluyor. 16 Temmuz’da 80. yaşını kutlayan Tekindor’un kilo verip forma girdiği de öğrenildi.

Taylan Biraderler’in yönettiği Halit Ergenç‘in başrolünde yer aldığı OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.