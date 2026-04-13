Çirkin 3. bölüm özeti: Çirkin oyuncuları kimler?

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak‘ın oturduğu, çarpıcı karakterleri ve konusuyla merak uyandıran STAR’ın yeni dizisi Çirkin, üçüncü bölümüyle ekrana geldi.

İzleyiciden ilgi gören Çirkin dizisinin 3. bölümünde Kadir ve Lale’nin düğün ilanıyla sarsılan Meryem, sevdiği adamın hayatını kurtarmak için tehlikeli bir yola sürüklenir.

Kadir’in Meryem’le para için evlendiği gerçeğinin ortaya çıkması ise Cennet’in sağlığını ve aile içindeki dengeleri altüst eder.

Kadir’in kulübe ortak olmasını ve aileye girmesini hazmedemeyen Ferhat, onu bitirmek için kanlı bir plan hazırlığı yapar. Ökkeş, sarsılan güveninin ardından Kadir’in geçmişine dair sırların ve paranın asıl kaynağının peşine düşer.

ÇİRKİN OYUNCULARI KİMLER?

Çirkin’in kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan ve Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.