Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, yok mu? Halef yeni bölüm ne zaman?

Son haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan Halef Köklerin Çağrısı dizisinde şaşırtan bir değişiklik yaşandı. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

HALEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kurban Bayramı sebebiyle kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Yeni bölümü yayınlanmayacak dizilerden biri de Halef: Köklerin Çağrısı oldu. Halef dizisinin yeni bölümünün 4 Haziran perşembe akşamı ekrana geleceği duyuruldu.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Sultan, Serhat’ın Yıldız’dan ayrılması için Yelduran ailesinin önde gelenlerini bir araya toplar. Köşeye sıkışan Serhat, herkesin önünde geleceği için zor bir karar vermek zorunda kalır: Ya Melek’in karnındaki halef kendi yanında büyüyecek ya da Yıldız ile kurduğu gelecek hayallerinden vazgeçecektir.

Öte yandan Ayten’in, kendisini ve Kenan’ı ihbar etmesi işleri iyice çıkmaza sürükler. Teslim olmaya niyeti olmayan Kenan, özgürlüğü için her şeyi göze alır. Melek’i kullanarak Yıldız’ı kaçırmaya karar verir. Ancak Kenan’ın bu hamlesi karşısında Serhat’ın yapacakları, Kenan’ın sonunu mu getirecektir?

Ziyan’ın tutuksuz yargılanma süresi sona yaklaşırken, yeniden hapse dönmemesi için Ayten’in ya ölmesi ya da şikayetini geri çekmesi gerekmektedir. Ancak Aşır, Ziyan’ın cezasını çekmesi için tam tersine hareket etmeye kararlıdır.