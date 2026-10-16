Daha 17 21. bölüm 2. fragman izle! ''Bölümü tekrar çekin''

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümü büyük ses getiren diziye bu hafta Teoman ve Deniz'in sahneleri damga vuracak. Dizi takipçileri yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Bölümü tekrar çekin', 'Bu nasıl bir fragman böyle', 'Aras ne yaptın kıza', '20 bölüm oldu Leyla Aras hala sevgili olamadı' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

DAHA 17 21. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

“O gece o odaya yanlış kişi girdi...” #Daha17 yeni bölümüyle pazar 20.00’de sadece #KanalD’de! 💙 @kanald @pastelfilm https://t.co/OEF35x3oZu — Daha 17 (@daha17dizi) October 15, 2026

DAHA 17 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teoman, Deniz'in sevgilisi olduğunu herkese söylemekte kararlıdır. Deniz, Aras'a kardeşine olan saplantısını bir kenara bırakıp kendi hayatını ve Leyla'yı hatırlamasını gerektiği konusunda uyarır.

Nuray'ın salonuna giden Şebnem, Leyla'yı yalnız bırakmadığı için ona teşekkür eder.

Hapiste Serhat'ın katiliyle konuşan Aras, öyle bir şey öğrenir ki...