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Daha 17 21. bölüm 2. fragman izle! ''Bölümü tekrar çekin''

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Daha 17 yarın akşam 21. bölümüyle ekrana gelecek. Heyecan dolu sahneleriyle yine çok konuşulacak olan diziye Teoman ve Deniz'in sahneleri damga vuracak. Daha 17 21. bölüm fragmanına sosyal medyada yorum yağdı.

Daha 17 21. bölüm 2. fragman izle! ''Bölümü tekrar çekin''
Öznur Yaslı İkier

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümü büyük ses getiren diziye bu hafta Teoman ve Deniz'in sahneleri damga vuracak. Dizi takipçileri yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Bölümü tekrar çekin', 'Bu nasıl bir fragman böyle', 'Aras ne yaptın kıza', '20 bölüm oldu Leyla Aras hala sevgili olamadı' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

DAHA 17 21. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

DAHA 17 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teoman, Deniz'in sevgilisi olduğunu herkese söylemekte kararlıdır. Deniz, Aras'a kardeşine olan saplantısını bir kenara bırakıp kendi hayatını ve Leyla'yı hatırlamasını gerektiği konusunda uyarır.

Daha 17 21. bölüm 2. fragman izle! Bölümü tekrar çekin 1

Nuray'ın salonuna giden Şebnem, Leyla'yı yalnız bırakmadığı için ona teşekkür eder.

Daha 17 21. bölüm 2. fragman izle! Bölümü tekrar çekin 2

Hapiste Serhat'ın katiliyle konuşan Aras, öyle bir şey öğrenir ki...

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Kanal D Nesrin Cavadzade Daha 17 dizisi Çağan Efe Ak
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