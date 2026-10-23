Daha 17 22. bölüm 2. fragman geldi! 'Bu sona dayanamayız'

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizi pazar akşamları büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizinin yeni bölümüne Teoman ve Aras'ı bayıltıp denize atıldığı anlar damga vuracak. Daha 17 22. bölüm tanıtımına sosyal medyada yorum yağdı.

DAHA 17 22. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

"Oğlunuz katil değil!" #Daha17 yeni bölümüyle pazar 20.00'de sadece #KanalD'de! @kanald @pastelfilm https://t.co/UyeA83ukFB — Daha 17 (@daha17dizi) October 22, 2026

YORUM YAĞDI

Daha 17'nin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Buna dayanamayız', 'Senaristin bu şarkı seçimleri beni maf ediyor', 'Kalbimi bin parçaya ayırdı resmen', 'Bu bolum çok ağlayacağız galiba' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes kesecek bir bölümle ekrana gelecek Daha 17’de Serhat’ı öldürdüğünü düşünen Teoman, yaşadığı vicdan azabıyla Aras’la konuşuyor. Teoman, “Oğlum, Serhat’ı ben öldürdüm” diyerek korkusunu dile getirirken Aras, onu rahatlatacak sözler söylüyor. Aras, Teoman’a Serhat’ı kendisinin öldürmediğini, elindeki kırık şişeyle onu öldürdüğünü zannettiğini anlatıyor.

Oğlunu korumak için harekete geçen Şebnem, abinin kapısını çalarak yardım istiyor. Şebnem’in, “Oğlumun özgürlüğünü ve hayatını istiyorum” sözleriyle bu hamlesinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oluyor.

Tanıtımın finalinde ise gerilim doruk noktasına ulaşıyor. Teoman ve Aras, bayıltılarak denize atılıyor. İki kardeşin ölümle burun buruna geldiği bu anlar, yeni bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.