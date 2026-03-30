Danla Bilic eridi! "Göğüslerimdeki 450 cc’lik implantları çıkarttırdım"

Fenomen Danla Bilic son haliyle dikkat çekti. Bir hayli zayıflayan Danla Bilic'in nasıl zayıfladığı da merak edildi. Yıllar önce mide ameliyatı olan Danla Bilic formunu nasıl koruduğuna dair bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından aynadan paylaştığı bir selfie’nin binlerce kişi tarafından birbirine gönderildiğini ve mesaj kutusunun adeta dolup taştığını söyleyen Bilic, zayıflama nedenini ilk kez açıkladı.

ZAYIFLAMA İĞNESİ İTİRAFI

Daha önce poposundaki dolguları çıkartıran Danla Bilic bu sefer göğüslerindeki implantlara müdahale etti. Fenomen şu açıklamayı yaptı:

"Bu storymi 2000 kişi birbirine göndermiş, mesajlar savaş alanı. Küçüldüm çünkü vücudumdaki dolguları temizletirken maalesef aynı anda hem kas hem doku kaybettim. Göğüslerimdeki 450 cc’lik implantları çıkarttırdım. Spora başladım. Zayıflama iğnesi kullanmıyorum, en son 2025 yazında kullanmıştım. Zaten daha fazla kilo vermek de istemiyorum."