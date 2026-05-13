Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Maçka Sanat Parkı'nda yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi.

Bir anda dengesini kaybederek yere düşen Demirel'in sağ bacağı kırıldı.

Yere düşen Demirel acı içinde kıvranarak "Ayağım kırıldı" diye bağırdı. Yanındaki bir arkadaşının cep telefonunun kamerasına kaza anı saniye saniye yansıdı.

Çevresinde bulunanların çağırdığı ambulansa taşınan Demirel hastaneye kaldırıldı.

PAYLAŞIM YAPTI

Hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olan Sevda Demirel, alçıya alınan ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü isim, paylaşımına "Mahvoldum" notunu düştü.