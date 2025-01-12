Deha dizisi final mi yaptı? Deha dizisi 12 Ocak Pazar akşamı neden yok? Deha ne zaman yayınlanacak?

Son dönemde RTÜK’ün artan yaptırımları, Türk televizyon dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Özellikle Deha, Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Yabani dizilerine uygulanan yayın durdurma cezaları, izleyicileri üzdü.

Deha dizisi, şiddet sahneleri ve etik dışı içeriklerle ilgili yapılan incelemeler sonucunda RTÜK tarafından cezalandırıldı.

RTÜK cezası sonrası Deha dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması kararı alındı. 12 Ocak 2024 tarihinde yeni bölümü yayınlanması gereken Deha dizisi yayın akışında bu haftada yer almadı.

DEHA FİNAL Mİ YAPTI?

Deha dizisinin yayınlanmaması, diziyi takip eden izleyiciler için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Peki, bu durum dizinin sonu mu demek? Hayır! RTÜK’ün verdiği cezalar geçici bir süreliğine geçerli olacak ve Deha dizisinin yeni bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde ekranlara gelecek.

DEHA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Deha dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin takipçileri merakla Deha'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını bekliyor. Deha dizisi 19 Ocak 2024'te izleyiciyle buluşacak.