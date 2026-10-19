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Demet Özdemir'den dikkat çeken Victoria's Secret kararı!

İstanbul'da can kayıplarına neden olan sel felaketinde saatlerce mahsur kalan Demet Özdemir'in, Los Angeles'ta düzenlenen Victoria's Secret defilesine katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Yaşananların ardından böyle bir dönemde yurt dışında bulunmayı doğru bulmayan ünlü oyuncu, defileye katılmadı.

Demet Özdemir'den dikkat çeken Victoria's Secret kararı!
Sariye Nur Dönmez

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda da zor anlar yaşanmasına neden oldu. Sel sularının stüdyoyu basmasıyla çekim için bölgede bulunan Murat Boz ve Demet Özdemir, yüzlerce çalışanla birlikte saatlerce mahsur kaldı.

Demet Özdemir den dikkat çeken Victoria s Secret kararı! 1

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLAR KARARINI ETKİLEDİ

Suların hızla yükselmesi üzerine yapılan yardım çağrılarının ardından bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalanları botlarla tahliye etti. Can kayıplarının da yaşandığı sel felaketi, İstanbul'da büyük üzüntüye neden oldu. Yaşadığı korku dolu anların ardından Demet Özdemir'in aldığı karar da gündeme geldi.

Son dönemde rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip.

Demet Özdemir den dikkat çeken Victoria s Secret kararı! 2

Ünlü oyuncunun, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen dünyaca ünlü Victoria's Secret defilesine katılması bekleniyordu. Ancak İstanbul'da yaşanan ve can kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından Özdemir'in planları değişti.

DEFİLEYE KATILMAKTAN VAZGEÇTİ

Sel felaketinden etkilenen isimler arasında bulunan Demet Özdemir, böyle bir dönemde yurt dışında düzenlenen etkinlikte yer almayı uygun bulmadı.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

İstanbul'da yaşanan acıların ardından Los Angeles'taki Victoria's Secret defilesine gitmekten vazgeçen oyuncu, organizasyona katılmadı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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Demet Özdemir Victoria's Secret
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