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Didem Belen Somer Sivrioğlu'nu terk etti! ''Huylu huyundan vazgeçmiyor''

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kendisinden 21 yaş küçük Didem Belen'le evlilik haberi beklenen Somer Sivrioğlu'dan ayrılık haberi geldi. Didem Belen Sivrioğlu'nun kendisini aldattığını iddia etti.

Didem Belen Somer Sivrioğlu'nu terk etti! ''Huylu huyundan vazgeçmiyor''
Öznur Yaslı İkier

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve tanınan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Somer Sivrioğlu, son olarak kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'e yaptığı evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Evlilik haberi beklenen ünlü çiftten ayrılık haberi geldi.

Didem Belen Somer Sivrioğlu nu terk etti! Huylu huyundan vazgeçmiyor 1

Didem Belen, Somer Sivrioğlu'nun kendisini aldattığını iddia etti. Belen söz konusu paylaşımını silmezse Sivrioğlu tarafından hesabının kapatılacağı yönünde tehdit edildiğini de paylaştı.

Didem Belen Somer Sivrioğlu nu terk etti! Huylu huyundan vazgeçmiyor 2

'HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR'

Belen soysal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok, ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah’a şükürler olsun."

Didem Belen Somer Sivrioğlu nu terk etti! Huylu huyundan vazgeçmiyor 3

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu
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