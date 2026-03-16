Doktor Başka Hayatta kadrosunda sürpriz isim: Usta oyuncunun kızı dahil oluyor!

NOW ekranlarında yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisi izleyicilerini meraklandırmaya devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin kadrosuna deneyimli bir oyuncu daha dahil oldu. Usta oyuncu Güner Özkul, projede Nuran karakterine hayat verecek.

Dizide Nuran karakteri, Elif’in annesi olarak hikâyeye dahil olacak. Elif karakterini ise Sıla Türkoğlu canlandırıyor. Anne-kız arasındaki ilişkinin ilerleyen bölümlerde hikâyede daha fazla yer alması bekleniyor.

GÜNER ÖZKUL KİMDİR?

Uzun yıllardır tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan Güner Özkul, aynı zamanda Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul’un kızı olarak da tanınıyor.