'Yasak aşk iddiası' gündemdeydi! Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı arasındaki buzlar eridi

2022 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın evliliği, geçtiğimiz günlerde çıkmaza girmişti. İkili, ihanet iddialarıyla uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı.

Çiftin evlilik yıl dönümlerini kutlamamasının ardından Lara Paşalı'nın parmağındaki alyansı çıkarması ve düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması; ikilinin evliliklerinde kriz yaşandığı şeklinde yorumlanmıştı.

İddiaların büyümesi üzerine 22 Nisan'da sessizliğini bozan ikili, yaptıkları ortak açıklamada evliliklerinde zorlu bir dönemden geçtiklerini doğrulamıştı.

AÇIKLAMA YAYINLAMIŞLARDI

Yapılan açıklamada, "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

Lara Paşalı'nın, yayımlanan bu açıklamadan hemen sonra sosyal medya hesabına düğün fotoğraflarını geri yüklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Lara Paşalı, son olarak yüzüğünü gösteren yeni bir paylaşımda bulundu. Selahattin Paşalı da eşinin yüzüklü paylaşımını beğendi. Bu hamle, çiftin aralarındaki buzları erittiği yönünde yorumlandı.