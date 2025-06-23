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Dua Lipa ve nişanlısı kimseyi umursamadı! Danslarıyla dikkat çektiler

Son dönemde yoğun tempoda çalışan Dua Lipa yine adından söz ettirdi. Nişanlısı Callum Turner'la bir partiye katılan Lipa sahnede kimseyi umursamadan dans etti.

Dua Lipa ve nişanlısı kimseyi umursamadı! Danslarıyla dikkat çektiler
Kubra Akalın

Dua Lipa, bu hafta sonu Wembley Stadyumu'nda iki gösteri yaptıktan sonra nişanlısı Callum Turner'la birlikte kutlamaya katıldı.

29 yaşındaki yıldız şeffaf bir elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Nişanlısı Callum ile ateşli danslara imza atan Dua Lipa gece boyu kimseyi umursamadan eğlendi.

Dua Lipa gece sonunda 'Bir şekilde dans etmeye devam etmeyi başardım... adrenalin müthiş bir uyuşturucu' notuyla pozlarını da paylaştı.

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GÜZELLİĞİNİ SIRRI

Lipa, gittiği her yere yanında taşıdığı ve ne çantasından ne de rutininden eksik etmediği iki şeyi geçtiğimiz günlerde paylaştı. Lipa yanından nemlendiricisini eksik etmiyor.

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Dua Lipa'nın gittiği her yere yanında götürdüğü ve cilt bakım rutininde "çok önemli" olan diğer şey ise göz altı bantları...

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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