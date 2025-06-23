Basit tarif, eşsiz lezzet! TikTok'ta viral olan Killer Spagetti tarifi

Sos tenceresi, süzgeç, tezgahta ayrı ayrı kaplar... Hayır, bu tarifte o karmaşa yok! Tüm malzemeler tek tavada birleşiyor ve ortaya çıkan lezzet tek kelimeyle mükemmel. Hem görüntüsüyle iştah açan hem de hazırlanışıyla oldukça pratik olan Killer Spagetti, mutfakta fazla zaman geçirmek istemeyen ama farklı bir tarif denemek isteyen herkesin bayılacağı türden bir yemek. Eğer siz de hem kolay hem de damakta iz bırakacak bir akşam yemeği arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte detaylar!

Killer Spagetti malzeme listesi

Bir paket spagetti

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2–3 diş sarımsak (ince doğranmış ya da ezilmiş)

1 adet kurutulmuş kırmızı biber ya da 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

400 ml domates püresi (passata sos) veya domates sosu

Yaklaşık 400 ml su

Tuz

Killer Spagetti nasıl yapılır?

Geniş, tercihen döküm ya da çelik bir tavada zeytinyağını orta-yüksek ateşte ısıtın.

Sarımsak ve biberi ekleyin, kokusu çıkana kadar yaklaşık 30 saniye boyunca hızlı hızlı karıştırın.

Domates sosunu tavaya alın, biraz ısıtın ve sos hafif koyulaşana kadar pişirin.

Spaghetti'yi tavaya dizin ve tavadaki sosu makarnanın üzerine yayın.

Tavaya değen kısmı kızarınca makarnayı ters tarafına çevirin. Makarnanın pişmesi için sıcak suyu her seferinde bir kepçe olacak şekilde ve sosla karıştırarak makarnanın üzerine dökün. Suyunu çektiğinde bir kepçe daha su ekleyin ve bu işlemi makarna pişene kadar devam edin. Burada önemli olan nokta, hafifçe kızarıp çıtırlaşmasına izin vermek için makarnayı fazla karıştırmadan arada bir kontrol etmek.

Makarna pişip suyunu çektiğinde ateşi kısıp en sonunda biraz daha kızarmış tabaka oluşana kadar bırakın.

Servis yaparken üzerine tuz ve zeytinyağını gezdirin.

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Klasik ve kaliteli: Barilla Spagetti Makarna No.5 (500 Gr)

Killer Spagetti'nin yıldızı elbette makarna! Barilla'nın No.5 Spagettisi de bu tarif için biçilmiş kaftan. İtalya’nın en sevilenlerinden biri olan Barilla makarna, yüksek kaliteli durum buğdayından üretiliyor. Hem orta kalınlıkta oluşu hem de sosu içine çekme becerisiyle çıtır çıtır kızaracak spagetti tarifleri için ideal. Tavada pişirme yönteminde dağılmadan formunu koruması da en büyük artısı!

Kullanıcılar ne diyor?

Barilla Spagetti kullananlar ürünün lezzetini çok beğeniyor. Özellikle “Şeflerin tercihi, güzel bir sos ile akşam evde küçük bir şov yapabilirsiniz.” ve “Kalın ve tok hamurlu, sosu güzel tutan bir makarna.” gibi yorumları ön planda. Uzun süreli raf ömrü ve kolay pişirme süreci de sıkça övülen noktalar arasında.

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2. Ege’den gelen doğallık: Komili Natürel Sızma Zeytinyağı (2 Lt)

İyi bir makarna yemeği için kaliteli bir zeytinyağı şart! Komili’nin sızma zeytinyağı, Ege’nin en güzel zeytinlerinden üretiliyor. Hem yoğun aroması hem de doğallığıyla sarımsak ve acı biberle birleştiğinde ortaya çıkan tatla gerçekten de fark yaratacak bir ürün. Tavada spagetti kızarırken yüzeye bıraktığı o hafif kokuyla da iştahları kabartan zeytinyağı, natürel ve meyvemsi olmasıyla da hem pişirirken hem de servis sırasında yemeklerin lezzetini artırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Komili'nin bu yağını “Tadı ve kıvamı olması gerektiği gibi.”, “Çok iyi bir ürün, lezzetli ve sağlıklı.” ve “Hep kullandığım birkaç sızma zeytinyağından biri. Ortalamanın üstü bir kalite.” olmasıyla çok beğeniyor. Özellikle yemeklerde ve salatada keyifle kullanıldığı sıkça belirtiliyor.

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3. Pratiklikte usta: IKEA Paslanmaz Çelik Sarımsak Ezici

Killer Spagetti’nin o keskin ve karakterli lezzetinin sırrı sarımsakta saklı. Ama sarımsak ayıklamak ve doğramak dertliyse IKEA’nın paslanmaz çelik sarımsak ezicisi işinizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Sarımsağın kabuğunu soymadan ezme özelliği sayesinde hem elinizde koku bırakmaz hem de bulaşık çıkarmadan zaman kazanabilirsiniz. Sadece ek parçaya yerleştirip basın, daha sonra da küçük parçayı çıkarıp elde yıkayın. Böylelikle tek hamlede bütün bir sarımsağı anında ezerek enfes kokuların tüm mutfağınıza yayılmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar IKEA sarımsak ezicinin zamandan büyük tasarruf yaşattığını, çabucak temizlendiğini ve sarımsağı kabuğuyla bile ezebilme özelliğini çok seviyor. IKEA sarımsak ezici, dayanıklı malzemesi ve işlevselliğiyle neredeyse herkesin mutfak çekmecesinde sabit bir yer edinmiş durumda.

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4. Lezzete lezzet katan: Bağdat Pul Biber (210 Gr)

Killer Spagetti tarifinde acı olmazsa olmaz! Tarif için ister kurutulmuş Chili biberi ya da acı pul biber tercih edilebilir. En iyi alternatiflerden biri de Bağdat'ın ekonomik boyutlu pul biberi. Parlak rengi, yakıcı tadı ve doğal aromasıyla bu tarifin olmazsa olmazı baharatı sadece ilk adımda değil serviste de kullanarak gerçek bir acı deneyimi yaşayabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar Bağdat Pul Biber’in sunduğu tatla fiyat performans ürünü olduğunu söylüyor. "Ürün kalitesi çok güzel. Devamlı kullanıyoruz, çok memnunuz." ve "Birazıcık pahalı ama diğerlerinden daha kaliteli baharatçı." diyen kullanıcılar, pul biber için "Lezzet için bunu almalısınız!" yorumunu da yapıyor.

Bağdat pul biberin yanında Öncü Acı Kırmızı Pul Biber almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Tariflerin seviyesini yükselten: Barilla Acılı ve Domatesli Makarna Sosu (400 Gr)

Domates sosu Killer Spagetti’nin ruhu! Barilla'nın acılı makarna sosu da içinde en az 8 domatesin lezzetini barındırıyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirildiği için hem kıvamı hem de tadı oldukça yoğun. Acılı oluşuyla tarife de tam uyum sağlayan sosu spagettiyle pişirdiğinizde her lokmada zengin ve tok bir domates aroması hissediyorsunuz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Barilla sosun “Gerçekten evde yapılmış gibi tertemiz, katkı maddeleriyle midenize kramp geçirtmiyor. Kavanozu açın, tabağa dökün ve yemeğe başlayın.” olmasını çok beğeniyor. Üstelik, ne çok sulu ne de çok yoğun olduğu, mükemmel kıvam ve tadıyla makarnaya lezzet kattığı anlatılıyor.

Barilla makarna sosunun yanında Sade Organik Domates Püresi almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Çıtırlığın sırrı: DE BUYER Mineral B Karbon Çelik Tava (24 cm)

Killer Spagetti’nin en önemli adımı, makarnanın tavada kızarması çünkü o hafif yanık ve çıtır kenarlarını elde etmek için sıradan tavalar yeterli gelmiyor! Bu noktada DE BUYER’in çelik tavası en büyük yardımcınız. Isıyı eşit dağıtan tava, Maillard reaksiyonunu en iyi şekilde tetikliyor ve makarnanın o aranan çıtır lezzetini ve esmerliğini enfes şekilde oluşturuyor. Arı balmumu kaplaması sayesinde yapışma derdi de olmadan spagettiyi tavaya yayıp çıtır çıtır pişirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar bu tavanın tam bir yatırım olduğunu söylüyor. Seasoning işleminin biraz sabır gerektirse de buna değdiğini çünkü tavanın her pişirmede efsane sonuçlar yarattığı söyleniyor. Kullandıkça daha iyi hale gelen yapışmaz kaplamasıyla omletten makarnaya, krepten ete kadar her yemeği tam kıvamında pişirdiğini söyleyen kullanıcılar, tavanın harikalar yarattığını da belirtiyor.

DE BUYER çelik tavanın yanında De Buyer Mineral B Black Iron İndüksiyonlu 20 cm Tava almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Karıştırma ustası: Valletta Drongo 6'lı Isıya Dayanıklı Yanmaz Yapışmaz Silikon Spatula Seti

Tavada makarnayı çevirirken ya da sos karıştırırken en büyük yardımcınız Valletta'nın şık ve işlevsel spatula seti olacak. Silikon yapısıyla yüzeyi çizmeyen set, içindeki çelik gövdesiyle sağlamlığını uzun süre koruyor. -40’tan 240 dereceye kadar kullanılabilir oluşuyla Killer Spagetti’yi pişirirken rahatlıkla çalışabileceğiniz setin farklı boyutları sayesinde hem karıştırma hem de servisi zahmetsizce halledebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar spatulaların ergonomik tasarımıyla iyi bir kullanım sunduğunu, tavaların yüzeyine zarar vermediğini ve mutfakta çok yönlü bir araç olduğunu söylüyor. Özellikle “Uzun zamandır kullanıyoruz, sıcağa dayanıklı ve kullanışlı. Kolay temizleniyor.” ve "Gerçekten kaliteli bir malzemeden yapılmış, makinede yıkanmasında olsun kullanımda olsun en ufak bir sıkıntı çıkmadı." yorumları dikkat çekiyor.

Valletta spatula setinin yanında IKEA Gubbröra Kauçuk Spatula almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Sosu damlatmadan döken: WMF Profi Plus Sos Kepçesi

Killer Spagetti’nin üstüne sos veya suyu dökerken WMF sos kepçesiyle damlatmadan ve tam kararında servis mümkün. Küçük dokunuşlar fark yaratır derler ya, işte WMF kepçeyle hem yemek yaparken hem de tabağınızı hazırlarken şık ve düzenli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Üstelik, paslanmaz çelik yapısı ve çizilmeyen yüzeyiyle hijyenik ve sağlam olan sos kepçesi, yıllarca ilk günkü gibi kalır.

Kullanıcılar ne diyor?

Sos kepçesini kullananlar, özellikle “Küçük, zarif ve rahat, mükemmel kalitede.” ve “Çorba ve güveçlerin büyük bir hayranı olduğum için oldukça düzenli kullanıyorum, bulaşık makinesine koyduktan sonra bile parlaklığını kaybetmedi.” olmasından memnun. Temizliğini basitliği ve uzun ömürlü kullanımı da sıkça övülüyor.

WMF sos kepçesinin yanında WMF Profi Plus Dökme Kaşığı almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Serviste son dokunuşu yapan: Zwilling Standart Maşa

Killer Spagetti pişti, sıra sunuma geldi. Spagetti’yi hem tavadan tabağa taşımak hem de düzgünce servis etmek için şık ve güçlü bir maşa şart. İnce ve zarif tasarımı sayesinde spagettiyi sorunsuzca kavrayan, koparmayan ve şekli dağılmadan servis edebilen Zwilling’in paslanmaz çelik maşası ise hem küçük parçaları kavrıyor hem de yüksek ısıya dayanıklı yapısıyla ızgara ya da tavada kullanılabiliyor. Ayrıca, kavanozdan zeytin ve turşu almak gibi mutfakta küçük ama dertli işlerde de çok işe yarıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar, maşanın kaliteli yapısını çok beğeniyor. "Dizaynı mükemmel. Eli yormayan ve tuttuğunu bırakmayan bir maşa." diyen kullanıcılar, "Kullanımı ve ergonomisi çok güzel. Gerek ızgaradan eti alırken gerekse tavada eti çevirirken zorlanmadım. Elim yanmadı ve kirlenmedi. Temizliği kolay ve ağzındaki eğim elinizin rahatlamasını sağlıyor. Memnunum." yorumlarını da yapıyor.

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10. Sunumun tamamlayıcısı: Porland Hope Çukur Tabak (26 cm)

Emekle pişirdiğiniz Killer Spagetti’yi sıradan bir tabakta sunmak olmaz! Porsiyonlamayı kolaylaştırırken sunumu restoran şıklığına taşıyan Porland’ın Hope serisi çukur tabağı da Killer Spagetti için hem estetik hem de pratik bir tercih. Mikrodalga ve fırın kullanımına uygunluğu ve bulaşık makinesine dirençli yapısıyla son derece işlevsel olan tabağın sır üstü tekniğiyle yapılması sayesinde desenleri de uzun yıllar boyunca solmadan servis etmeyi mümkün kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Porland tabak hakkında “Makarna aşığı olarak bayıldım!”, “Güzel, geniş bir tabak.” ve “Tam makarnaya uygun bir tabak. Çukurluğu gayet iyi. Aynı zamanda salata için bile kullanılır. Kesinlikle alınması gereken bir ürün. Tavsiye ederim.” yorumlarını yapıyor. Bunun yanında tasarımı hakkında da sıklıkla çok şık olduğundan bahsediliyor.

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