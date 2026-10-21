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Ebru Yaşar'ın Arena sahnesine geri sayım! Dev sahne ve görkemli prodüksiyon

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Öznur Yaslı İkier

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar 23-24 Ekim Volkswagen Arena konserleri öncesi Orhan Şallıel yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrasıyla Zorlu PSM’de dev provaya imza attı. 128 kişilik hazırlık ekibi, özel tasarlanan sahne ve görkemli prodüksiyonuyla Türkiye’de benzeri az görülen bir görsel şölen için geri sayım başladı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 23-24 Ekim tarihlerinde Volkswagen Arena’da iki gece üst üste gerçekleştireceği dev konserleri için hazırlıklarını hızlandırdı. Türkiye’de benzeri az görülen bir sahne şovuna imza atmaya hazırlanan ünlü sanatçı, önceki gün Zorlu PSM’de ünlü orkestra şefi Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrasıyla prova gerçekleştirdi.

Ebru Yaşar ın Arena sahnesine geri sayım! Dev sahne ve görkemli prodüksiyon 1

60 KİŞİLİK ORKESTRAYLA MÜZİK ZİYAFETİ

Orhan Şallıel yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrasıyla sahneye çıkmaya hazırlanan Ebru Yaşar, repertuvarından özel düzenlemelere kadar konserin tüm müzikal ayrıntıları üzerinde titizlikle çalışıyor. Provalardan yansıyan görüntüler, dev organizasyonun perde arkasındaki yoğun emeği gözler önüne serdi.

Ebru Yaşar ın Arena sahnesine geri sayım! Dev sahne ve görkemli prodüksiyon 2

SAHNENİN HER DETAYINDA EBRU YAŞAR İMZASI!

İbrahim Kandemir Design Studio tarafından teknik prodüksiyonu yönetilen konser için Ebru Yaşar’ın adının baş harfi olan “e” şeklinde özel bir sahne tasarlandı. 149 metrekarelik LED ekran alanı, 270 ışık armatürü, 28 hareketli dekor öğesi ve 360 derece deneyim yaklaşımıyla hazırlanan sahne, müziği ve görsel şöleni bir araya getirecek.

Ebru Yaşar ın Arena sahnesine geri sayım! Dev sahne ve görkemli prodüksiyon 3

Kurulum ve teknik hazırlık aşamasında yaklaşık 128 kişinin görev alacağı dev prodüksiyonda, konser sırasında da 80 kişilik teknik ekip çalışacak.

Ebru Yaşar ın Arena sahnesine geri sayım! Dev sahne ve görkemli prodüksiyon 4

ARTIK HER ŞEY HAZIR, GERİ SAYIM BAŞLADI

Aylardır üzerinde çalışılan dev organizasyon için son hazırlıklara geçilirken, Ebru Yaşar’ın iki gece üst üste gerçekleştireceği Volkswagen Arena konserleri, görkemli sahne tasarımı ve senfonik düzenlemeleriyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

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Ebru Yaşar
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