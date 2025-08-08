Ebru Yaşar'ın hareketsiz gamzesi dile düştü! Estetikle değişimi yeniden gündemde

Ebru Yaşar, estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyor. Resmen evrim geçiren Ebru Yaşar yine gündeme fena düştü.

Van’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, konser öncesi verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Daha önce yaptırdığı estetik müdahalelerle sık sık konuşulan Yaşar’ın bu kez de kaskatı duran gamzesi dikkatlerden kaçmadı. Röportaj esnasında yüzünde adeta sabitlenmiş gibi görünen gamze, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü ve kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla yüz hatlarında büyük değişim yaşayan Ebru Yaşar'ın o halini görenler kendini tutamadı.



Ebru Yaşar'ı görenler "Gamze gülünce çıkmaz mı"," Kadının gamzesi bile donmuş", "Gamzeye de mi estetik", "Ay korkunç görünüyor" yorumlarında bulundu.