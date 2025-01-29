Emel Sayın'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Emel Sayın, aldığı acı haber ile sarsıldı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından teyzesi Hatıra Acar'ı kaybettiği duyurdu. Emel Sayın’ın bir süredir hastanede tedavi gören teyzesi Hatıra Acar'ın cenaze detayları da netleşti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sayın, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik. Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin" dedi.

Emel Sayın'ın teyzesinin vefatına dair yaptığı paylaşımın altına sevenlerinden taziye mesajları yağdı. Ünlü isme; 'başınız sağ olsun', 'mekanı cennet olsun' şeklinde destek mesajları geldi.