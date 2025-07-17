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Emre Bey setlere dönüyor! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Emre Bey yeni projesi için imzayı attı. Özer Feyzioğlu’nun yazıp yöneteceği Lacivert Medya imzalı “Ayşe Tatile Çıktı” filminde Emre Bey'in partneri de belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Balkan Ninnisi, Vermem Seni Ellere ve Kuruluş Osman gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Emre Bey setlere geri dönüyor.

Emre Bey’in başrolünü oynayacağı yeni projesi “Ayşe Tatile Çıktı” filminin önümüzdeki günlerde sete çıkması planlanıyor.

Emre Bey setlere dönüyor! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak 1

PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özer Feyzioğlu’nun yazıp yöneteceği Lacivert Medya imzalı filmde Ali öğretmeni canlandıracak olan Emre Bey’in partnerini başarılı oyuncu Almila Ada oynayacak.

Emre Bey setlere dönüyor! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak 2

Kıbrıs’ta çekilecek olan filmde Almila Ada “Aysel Öğretmen”e hayat verecek.

“Ayşe Tatile Çıktı” filmi için görüşülen oyuncular arasında Selen Öztürk, Engin Hepileri, Hakan Atalay ve Celil Nalçakan da var.

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Anahtar Kelimeler:
emre bey
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