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Enes Batur'un rezidansını su bastı! Lüks tavanlar su aldı

Uzun süre sonra YouTube'a geri dönen ve çektiği videolarla yeniden adından söz ettiren Enes Batur sel mağduru oldu. Batur'un lüks rezidansını su bastı.

Enes Batur'un rezidansını su bastı! Lüks tavanlar su aldı
Öznur Yaslı İkier

YouTube dünyasının tanınan isimlerinden Enes Batur, uzun bir aranın ardından platforma geri dönmesiyle yeniden gündeme gelmişti. Çektiği videolarla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü isim, bu kez yaşadığı talihsiz olayla adından söz ettirdi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları, birçok ünlü ismi etkiledi. Yağıştan etkilenen isimler arasında Enes Batur da yer aldı. Batur'un yaşadığı lüks rezidansı su bastı. Rezidansın tavanlarından içeri su girdi.

Enes Batur un rezidansını su bastı! Lüks tavanlar su aldı 1

"ŞU HALE BAK REZALET"

Batur, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Paylaştığı videoda, “Gençler evi su bastı şu anda. Şu hale bak, rezalet!” ifadelerini kullandı.

Enes Batur un rezidansını su bastı! Lüks tavanlar su aldı 2

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Enes Batur
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