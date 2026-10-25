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Engin Altan Düzyatan babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı!

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan vefat etti. İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Düzyatan'ı arkadaşları cenazede yalnız bırakmadı.

Engin Altan Düzyatan babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı!

Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Engin Altan Düzyatan babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı! 1

Engin Altan Düzyatan, "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kalkacak, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir" açıklamasını yaptı.

Engin Altan Düzyatan babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı! 2

Engin Altan Düzyatan babası Mevlan Düzyatan'ı İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan’ın İzmir’deki cenaze törenine Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu, Ali Kaşıkçı ve Burak Altay gibi ünlü isimler de katıldı.

Cenazede Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un çelenk göstermesi de gözlerden kaçmadı.

Oyuncu babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken taziyeleri kabul etti.

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Engin Altan Düzyatan
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