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Ercan Saatçi neden gözaltına alındı? Ercan Saatçi kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2025 16:06
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Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Ercan Saatçi, 19 Mart sabahı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Gözaltı operasyonu sonrası Ercan Saatçi kimdir, nereli, kaç yaşında? araştırılıyor.

Ercan Saatçi neden gözaltına alındı? Ercan Saatçi kimdir, nereli, kaç yaşında?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu toplam 79 kişi gözaltına alındı.

ERCAN SAATÇİ GÖZALTI SEBEBİ

Ercan Saatçi'nin gözaltına alınması da şaşkınlık yarattı ve Ercan Saatçi neden gözaltına alındı merak edildi. İddialara göre Ercan Saatçi, İBB konserlerine ilişkin gerekçeyle gözaltına alındı.

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Peki Ercan Saatçi kimdir, nereli, kaç yaşında? Ercan Saatçi neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

Ercan Saatçi gözaltına alındı! Sebebi ise... Ercan Saatçi gözaltına alındı! Sebebi ise...

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

13 Mart 1968’de İstanbul’da doğan Ercan Saatçi, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı.

1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken, TRT Eurovision finallerine katılma hakkı kazandı. Aynı yıl, İTÜ'de düzenlenen üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” şarkısıyla birincilik elde etti.

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1990’da TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda Özdemir Erdoğan birinci olurken, Ercan Saatçi üçüncülük kazandı. Aynı yıl, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurarak müzik kariyerinde önemli bir adım attı. Daha sonra, Grup Vitamin ile çalışarak iki albüm yayınladı.

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Çelik Erişçi’nin 1992’de gruptan ayrılmasıyla, 1993 yılında İzel-Ercan olarak “İşte Yeniden” albümünü çıkardı. Kariyeri boyunca 600’e yakın şarkı sözü yazan ve 400’ü aşkın beste yapan Saatçi, Doğan Müzik Company’den (DMC) ayrılarak Rec by Saatchi isimli kendi müzik şirketini kurdu.

Ercan Saatçi Hangi Programlarda Yer Aldı?

Müzik kariyerinin yanı sıra birçok yarışma programında jüri üyeliği yaptı:

2003-2004: Popstar ve Türkstar jüri üyesi

2006: Star Avı yarışmasında jüri üyesi

2008: Alaturka Solist yarışmasında jüri üyesi

2020: Çok Akustik programını sundu

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Ercan Saatçi
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