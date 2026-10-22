Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! 3 cep telefonu incelendi

İstanbul Sarıyer'de yaşadığı 40 katlı binanın 16.katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Verilen kararda, cep telefonu incelemesinde Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı, ayrıca 3.kişilerin bir kusurunun olduğuna yönelik herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirlendi.

ÜZERİNDEN 3 ADET CEP TELEFONU ÇIKTI

Verilen takipsizlik kararında, Erol Köse'den 3 adet cep telefonu bulunduğu, 2'sinin kilidinin açılamadığı, kilidi açılan tek cep telefonunun içerisinden ise Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı aktarıldı.

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Kararda ayrıca, Köse'nin intihar etmesinde 3.kişilerin kasıt, kusur veya ihtimali olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği, Köse'nin yüksekten atlama sonucu gelişen genel beden travması sonucu hayatını kaybettiği ve ölümüne ilişkin herhangi bir kimseyle ilgili suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.