MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Faruk Turgut'tan Ece Ertem'in cenazesiyle ilgili olay sözler!

Bir dönem Can Yaman ile yaşadığı polemik nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, bu kez Ece Ertem'in cenazesine ilişkin açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Faruk Turgut'tan Ece Ertem'in cenazesiyle ilgili olay sözler!
Sariye Nur Dönmez

Kızıl Goncalar, Erkenci Kuş, Masumiyet, Haziran Gecesi ve Annem gibi sevilen dizilerin yapımcılığını üstlenen Faruk Turgut, 35 yaşında hayatını kaybeden Ece Ertem'in cenazesine neden katılmadığını konuk olduğu bir YouTube programında açıkladı.

Faruk Turgut tan Ece Ertem in cenazesiyle ilgili olay sözler! 1

"GİDECEK KADAR BİR HUKUKUMUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Turgut, cenazeye katılmama nedenini şu sözlerle ifade etti:

"Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim."

Faruk Turgut tan Ece Ertem in cenazesiyle ilgili olay sözler! 2

Ece Ertem'in cenazesinde Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosundan isimlerin yer almaması da dikkat çekmişti.

"KUŞADASI'NDA OLMASINDAN KAYNAKLI HERHALDE GİDİLMEDİ"

Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programı Bak Burası Çok Önemli'ye konuk olan yapımcı Faruk Turgut program da aynı zamanda bu konuya da şu sözlerle açıklık getirdi:

Vefa nerede var ki? Bu sektörü hedefe koyup sanki buradaki insanların birbiriyle bağı diğer sektörlerden farklıymış gibi bir algı yaratmayalım. İstanbul'da olsa giderlerdi. Kuşadası'nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi. Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok.'

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şafak Sezer'den yıllar sonra Kolpaçino itirafı! Şafak Sezer'den yıllar sonra Kolpaçino itirafı!
Manifest'in kurucusu Tolga Akış için istenen ceza belli olduManifest'in kurucusu Tolga Akış için istenen ceza belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.