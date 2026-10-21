Faruk Turgut'tan Ece Ertem'in cenazesiyle ilgili olay sözler!

Kızıl Goncalar, Erkenci Kuş, Masumiyet, Haziran Gecesi ve Annem gibi sevilen dizilerin yapımcılığını üstlenen Faruk Turgut, 35 yaşında hayatını kaybeden Ece Ertem'in cenazesine neden katılmadığını konuk olduğu bir YouTube programında açıkladı.

"GİDECEK KADAR BİR HUKUKUMUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Turgut, cenazeye katılmama nedenini şu sözlerle ifade etti:

"Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim."

Ece Ertem'in cenazesinde Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosundan isimlerin yer almaması da dikkat çekmişti.

"KUŞADASI'NDA OLMASINDAN KAYNAKLI HERHALDE GİDİLMEDİ"

Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programı Bak Burası Çok Önemli'ye konuk olan yapımcı Faruk Turgut program da aynı zamanda bu konuya da şu sözlerle açıklık getirdi:

Vefa nerede var ki? Bu sektörü hedefe koyup sanki buradaki insanların birbiriyle bağı diğer sektörlerden farklıymış gibi bir algı yaratmayalım. İstanbul'da olsa giderlerdi. Kuşadası'nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi. Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok.'