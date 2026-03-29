Fatih Altaylı sordu: Uraz Kaygılaroğlu, Bahçeli ile görüşmesini anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile telefonda görüştüğünü açıklamıştı.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisinin ekibine bozkurt tablosu hediye etmişti.

Yeraltı dizisinin başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini Fatih Altaylı'ya anlattı.

Uraz Kaygılaroğlu yaşanan diyaloğu şöyle anlattı:



"Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim. Konuşma bittikten sonra ne o telefonu kapattı ne de ben… Adab-ı muaşeret işi var ya... Kafam karıştı. Devlet Bey de kapatmadı. Kısa bir süre derin bir sessizlik yaşandı. Konu da bitti. Sonra en son ben kapattım telefonu.