MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fatih Altaylı sordu: Uraz Kaygılaroğlu, Bahçeli ile görüşmesini anlattı

Yeraltı dizisindeki rolüyle gündemde olan Uraz Kaygılaroğlu, Devlet Bahçeli ile görüşmesini Fatih Altaylı'nın programında anlattı. Uraz Kaygılaroğlu konuşmadan sonra kısa süre iki tarafından telefonu kapatmadığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile telefonda görüştüğünü açıklamıştı.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisinin ekibine bozkurt tablosu hediye etmişti.

Yeraltı dizisinin başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini Fatih Altaylı'ya anlattı.

Uraz Kaygılaroğlu yaşanan diyaloğu şöyle anlattı:

"Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim. Konuşma bittikten sonra ne o telefonu kapattı ne de ben… Adab-ı muaşeret işi var ya... Kafam karıştı. Devlet Bey de kapatmadı. Kısa bir süre derin bir sessizlik yaşandı. Konu da bitti. Sonra en son ben kapattım telefonu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceye damga vuran öpüşme sahnesi!Geceye damga vuran öpüşme sahnesi!
Acun Ilıcalı 'Kabul etmiyoruz' diyerek açıkladı! Diskalifiye mi oldu?Acun Ilıcalı 'Kabul etmiyoruz' diyerek açıkladı! Diskalifiye mi oldu?

Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Uraz Kaygılaroğlu bahçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.