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Fatih Terim'den 'Tuzlu Kahve' sinyali! 'Taktik maktik yok' notuyla yayınlandı

Star TV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Tuzlu Kahve, göndermeleri ve sürpriz konuklarıyla konuşulmaya devam ediyor. Diziye bu defa Fatih Terim göndermesi damga vurdu. Fatih Terim, Aydınoğlu ailesine yazdığı notla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim'den 'Tuzlu Kahve' sinyali! 'Taktik maktik yok' notuyla yayınlandı
Öznur Yaslı İkier

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi bu defa Fatih Terim'in sosyal medya yorumuyla gündeme geldi.

Dizide Hatun karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın ailesine motivasyon konuşması yaptığı sahne, Terim'in unutulmaz "Taktik maktik yok BAM BAM BAM!" sözüyle paylaşıldı.

Fatih Terim den Tuzlu Kahve sinyali! Taktik maktik yok notuyla yayınlandı 1

Ünlü teknik direktörün videoya verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim den Tuzlu Kahve sinyali! Taktik maktik yok notuyla yayınlandı 2

'BİR TUZLU KAHVENİZİ İÇERİZ'

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizinin paylaşımına yorum yapan Fatih Terim, "Tehlikeli bölgede Aydınoğlu kardeşlerin adamı belli… Tüm ekibe selamlar, umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz…" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim den Tuzlu Kahve sinyali! Taktik maktik yok notuyla yayınlandı 3

Ünlü teknik direktörün yorumu, Tuzlu Kahve'nin ilerleyen bölümlerinde kamera karşısına geçebileceği iddialarını beraberinde getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Tuzlu Kahve dizisi
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