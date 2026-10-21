Fatih Terim'den 'Tuzlu Kahve' sinyali! 'Taktik maktik yok' notuyla yayınlandı

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi bu defa Fatih Terim'in sosyal medya yorumuyla gündeme geldi.
Dizide Hatun karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın ailesine motivasyon konuşması yaptığı sahne, Terim'in unutulmaz "Taktik maktik yok BAM BAM BAM!" sözüyle paylaşıldı.
Ünlü teknik direktörün videoya verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizinin paylaşımına yorum yapan Fatih Terim, "Tehlikeli bölgede Aydınoğlu kardeşlerin adamı belli… Tüm ekibe selamlar, umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz…" ifadelerini kullandı.
Ünlü teknik direktörün yorumu, Tuzlu Kahve'nin ilerleyen bölümlerinde kamera karşısına geçebileceği iddialarını beraberinde getirdi.