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Film setinde fenalaşan yönetmen hastaneye kaldırıldı, yakınları gazetecilere zor anlar yaşattı

Sakarya'nın Akyazı ilçesine gelen ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, iddialara göre film setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Karaca'nın yakınları ise hastane bahçesinde basın mensuplarına zor anlar yaşattı.

Akyazı ilçesine gelen oyuncu, yönetmen ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, Kuzuluk bölgesinde film setinde fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Film setinde fenalaşan yönetmen hastaneye kaldırıldı, yakınları gazetecilere zor anlar yaşattı 1

ÜNLÜ YÖNETMEN FİLM ÇEKİMİNDE FENALAŞTI

Karaca, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberin ardından Karaca'nın yakınları da bilgi almak üzere hastaneye geldi.

Film setinde fenalaşan yönetmen hastaneye kaldırıldı, yakınları gazetecilere zor anlar yaşattı 2

YAKINLARI GAZETECİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Bu sırada hastane bahçesinde çekim yapan basın mensubu ile Karaca'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Gazeteciyi hastane bahçesinden uzaklaştırmaya çalışan hasta yakınlarından biri basın mensubuna hakaret ederek zor anlar yaşattı.

Yaşanan gerginlik, durumun polise bildirilmesi ve ekiplerin olaya müdahale etmesi ile son buldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yönetmen hastane
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