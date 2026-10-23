Film setinde fenalaşan yönetmen hastaneye kaldırıldı, yakınları gazetecilere zor anlar yaşattı

Akyazı ilçesine gelen oyuncu, yönetmen ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, Kuzuluk bölgesinde film setinde fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜNLÜ YÖNETMEN FİLM ÇEKİMİNDE FENALAŞTI

Karaca, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberin ardından Karaca'nın yakınları da bilgi almak üzere hastaneye geldi.

YAKINLARI GAZETECİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Bu sırada hastane bahçesinde çekim yapan basın mensubu ile Karaca'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Gazeteciyi hastane bahçesinden uzaklaştırmaya çalışan hasta yakınlarından biri basın mensubuna hakaret ederek zor anlar yaşattı.

Yaşanan gerginlik, durumun polise bildirilmesi ve ekiplerin olaya müdahale etmesi ile son buldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır