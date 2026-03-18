Galatasaray maçı Eşref Rüya'ı etkileyecek mi? Eşref Rüya bu akşam var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray-Liverpool kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen maç, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Galatasaray maçı olması sebebiyle daha önce özetsiz bölüm ekrana gelen Eşref Rüya'nın akıbeti merak edildi. Bu akşam "Eşref Rüya var mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı.

EŞREF RÜYA KAÇTA?

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya bu akşam ekrana gelecek. Saat 20.00'de ekrana gelecek Eşref Rüya'da Çiğdem’in, Nisan’ın “Rüya” olduğu gerçeğini Eşref’e açıklaması geceye damga vuracak.