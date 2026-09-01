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Aşk ve Taht ne zaman başlıyor? Aşk ve Taht konusu ne?

ATV'nin merakla beklenen yeni sezon dizisi Aşk ve Taht için heyecan dorukta. Bozdağ Film imzalı tarihi dizinin yayın tarihi resmen açıklanırken, Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat verdiği afiş de ilk kez görücüye çıktı.

Aşk ve Taht ne zaman başlıyor? Aşk ve Taht konusu ne?

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzasını taşıyan dev prodüksiyon, Sultan Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan destansı mücadelesini konu alıyor. Yayın tarihi netleşen dizinin ilk afişi de izleyicilerle buluştu. Aşk ve Taht konusu, oyuncuları ve yayın tarihine dair detaylar haberimizde...

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AŞK VE TAHT OYUNCULARI KİMLER?

Aşk ve Taht ne zaman başlıyor? Aşk ve Taht konusu ne? G1

Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız gibi isimler bir araya geldi.

AŞK VE TAHT NE ZAMAN?

Aşk ve Taht ne zaman başlıyor? Aşk ve Taht konusu ne? G2

ATV'nin tarihi dizisi Aşk ve Taht, 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak. Yayınlanan afiş, dizinin görkemli atmosferi ve güçlü karakterlerini ilk kez gözler önüne serdi.

AŞK VE TAHT KONUSU NE?

Aşk ve Taht ne zaman başlıyor? Aşk ve Taht konusu ne? G3

Dizinin merkezinde, yıllarca zindanda tutulan Şehzade Alaeddin'in özgürlüğüne kavuşmasının ardından tahta uzanan büyük yolculuğu yer alıyor. Ancak Alaeddin'i yalnızca bir taç değil; ihanetler, güç savaşları, kurulan ittifaklar ve geçmişten gelen hesaplaşmaların beklediği zorlu bir saray mücadelesi karşılıyor.

Aşk ve Taht ne zaman başlıyor? Aşk ve Taht konusu ne? G4

Taht kavgasının tam ortasında Alaeddin'in yolu Alanya Prensesi Destina ile kesişiyor. Farklı dünyalardan gelen iki güçlü karakterin karşılaşması, aşk, sadakat, intikam ve iktidar ekseninde ilerleyecek hikâyenin en dikkat çeken dönüm noktalarından biri olacak.

Aşk ve Taht ne zaman başlıyor? Aşk ve Taht konusu ne? G5

Alaeddin'in saraya dönüşüyle birlikte hanedandaki güç dengeleri altüst oluyor. Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun başta olmak üzere sarayın güçlü kadınları, taht üzerindeki hesapları doğrultusunda karşı karşıya geliyor.

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Akın Akınözü
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