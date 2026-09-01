Aşk ve Taht ne zaman başlıyor? Aşk ve Taht konusu ne?

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzasını taşıyan dev prodüksiyon, Sultan Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan destansı mücadelesini konu alıyor. Yayın tarihi netleşen dizinin ilk afişi de izleyicilerle buluştu. Aşk ve Taht konusu, oyuncuları ve yayın tarihine dair detaylar haberimizde...