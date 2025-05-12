Aslı Samat mide küçültme ameliyatı oldu! 110 kilo veren Aslı Samat'ın son hali

Oyuncu daha önceki açıklamasında da "Mesele karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu ama şimdi var. Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım. İyi bir şey mi bundan emin değilim. İnsanları kandırmanın da bir anlamı yok aşk sevgi diye, her şey ilk baktığında dış görünüşle ilgili" demişti.