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Aslı Samat mide küçültme ameliyatı oldu! 110 kilo veren Aslı Samat'ın son hali

Oyuncu Aslı Samat değişimiyle yine gündeme geldi. Mide küçültme operasyonu sonrası sağlıklı da beslenerek tam 110 kilo veren oyuncunun son haline beğeni yağdı.

Kubra Akalın

'Gülümse Kaderine', 'Hercai' ve 'Uzaklarda Arama' gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Aslı Samat, verdiği kilolarla adeta küllerinden doğdu.

2 yaşından bu yana fazla kilolarıyla mücadele eden Samat, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası tam 110 kilo vererek inanılmaz bir değişim yaşadı.

Mynet'in Sesi

"HİÇBİR YERİM AĞRIMIYOR"

Yıllarca kilo vermeyi denemesine rağmen kalıcı bir sonuç elde edemeyen Aslı Samat’a 12 yıl önce duygusal yeme bozukluğu teşhisi kondu. Sağlığına kavuşmak ve hayat kalitesini artırmak isteyen Samat, mide küçültme ameliyatı olma kararı aldı.

Operasyon sonrası sağlıklı bir yaşam tarzına yönelen oyuncu, düzenli beslenme ve egzersizle birlikte tam 110 kilo vermeyi başardı.

“Çok daha rahatım. Bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor" diyen başarılı isim kilo verdikten sonra kendisine gelen rollerin bile değiştiğini söyledi.

Oyuncu daha önceki açıklamasında da "Mesele karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu ama şimdi var. Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım. İyi bir şey mi bundan emin değilim. İnsanları kandırmanın da bir anlamı yok aşk sevgi diye, her şey ilk baktığında dış görünüşle ilgili" demişti.

Güzel oyuncu sosyal medyada da sık sık son halini paylaşıyor. Aslı Samat'ın son haline ise beğeni yağıyor.

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Aslı Samat
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