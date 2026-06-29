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Bella Hadid'in sağlık durumu kötüleşti: "Nefes nefese kalıyorum, bayılacak gibi oluyorum

Yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini açıkladı. Gözyaşları içinde paylaşım yapan ünlü model, "Mutfağa yürürken bile nefes nefese kalıyorum" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Bella Hadid'in sağlık durumu kötüleşti: "Nefes nefese kalıyorum, bayılacak gibi oluyorum

Bella Hadid, yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığının yeniden alevlendiğini açıklayarak hayranlarını endişelendirdi.

29 yaşındaki dünyaca ünlü model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda sağlık durumuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 2013 yılında Lyme hastalığı teşhisi konulan Hadid, doktorların önerdiği tüm tedavi yöntemlerini denemesine rağmen belirtilerinin geçmediğini söyledi.

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"TAMAMEN TÜKENMİŞ HİSSEDİYORUM"

Bella Hadid'in sağlık durumu kötüleşti: "Nefes nefese kalıyorum, bayılacak gibi oluyorum G1

Gözyaşları içinde çektiği bir selfie paylaşan Hadid şu ifadeleri kullandı:

Bella Hadid'in sağlık durumu kötüleşti: "Nefes nefese kalıyorum, bayılacak gibi oluyorum G2

"Bu atağı bir türlü atlatamıyorum. Yine 11 saat uyudum. Her gün kestiriyorum. Gittiğim tüm doktorların önerdiği her şeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor. Kendi kendime 12 farklı hastalık daha teşhis ettim, en azından o iyi."

Bella Hadid'in sağlık durumu kötüleşti: "Nefes nefese kalıyorum, bayılacak gibi oluyorum G3

Bella Hadid, yeterince su tükettiğini belirterek takipçilerinden gelen "Yürüyüş yap" tavsiyelerine de yanıt verdi:

Bella Hadid'in sağlık durumu kötüleşti: "Nefes nefese kalıyorum, bayılacak gibi oluyorum G4

"Hayır, yürüyüşe çıkmadım çünkü mutfağa yürürken bile nefes nefese kalıyordum. Beynimde çalışan tek bir hücre bile yok gibi hissediyorum. Kalan son iki hücrem de birbiriyle kavga ediyor. Eğer kötü bir gününüzde size günlük tutmanızı söylediysem sözümü geri alıyorum."

Bella Hadid'in sağlık durumu kötüleşti: "Nefes nefese kalıyorum, bayılacak gibi oluyorum G5

Hadid, günün en büyük başarısının ise "bayılmadan duş alabilmek" olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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