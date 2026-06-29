Bella Hadid'in sağlık durumu kötüleşti: "Nefes nefese kalıyorum, bayılacak gibi oluyorum

"Bu atağı bir türlü atlatamıyorum. Yine 11 saat uyudum. Her gün kestiriyorum. Gittiğim tüm doktorların önerdiği her şeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor. Kendi kendime 12 farklı hastalık daha teşhis ettim, en azından o iyi."