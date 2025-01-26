Bu akşam (26 Ocak pazar) televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

Pazar günleri televizyon başında vakit geçirmeyi sevenler için, 26 Ocak 2025'teki TV yayın akışını merak edenler için detaylı bir liste hazırladık. Türkiye'nin önde gelen kanallarının sunduğu programlarla, ailenizle keyifli bir gün geçirmeniz mümkün.

Hangi programın saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyorsanız, işte bugünün TV yayın akışı!

Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı burada...