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Bu akşam (26 Ocak pazar) televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.01.2025 13:48
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Pazar günü evde dinlenmek ve keyifli bir televizyon akşamı geçirmek isteyenler için, 26 Ocak 2025 tarihinde ekranlarda yer alacak birbirinden eğlenceli programlar ve diziler izleyicileri bekliyor. Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanallar, hem gündüz kuşağında hem de akşam saatlerinde farklı zevklere hitap eden içerikler sunuyor.

Pazar günleri televizyon başında vakit geçirmeyi sevenler için, 26 Ocak 2025'teki TV yayın akışını merak edenler için detaylı bir liste hazırladık. Türkiye'nin önde gelen kanallarının sunduğu programlarla, ailenizle keyifli bir gün geçirmeniz mümkün.

Hangi programın saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyorsanız, işte bugünün TV yayın akışı!

Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı burada...

BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Miraç Gecesi Özel

21:45 Pi'nin Yaşamı

23:45 İftarlık Gazoz

03:30 5N1K

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI


07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha-Yeni bölüm

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu


STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sen Ağlama İstanbul

17:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Kelebeğin Rüyası

22:30 Kelebeğin Rüyası

ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Kuruluş Osman

15:30 Can Borcu

19:00 atv Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Can Borcu

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim



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