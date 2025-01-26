Bu akşam (26 Ocak pazar) televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

Pazar günleri televizyon başında vakit geçirmeyi sevenler için, 26 Ocak 2025'teki TV yayın akışını merak edenler için detaylı bir liste hazırladık. Türkiye'nin önde gelen kanallarının sunduğu programlarla, ailenizle keyifli bir gün geçirmeniz mümkün.
Hangi programın saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyorsanız, işte bugünün TV yayın akışı!
Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı burada...
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Miraç Gecesi Özel
21:45 Pi'nin Yaşamı
23:45 İftarlık Gazoz
03:30 5N1K
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha-Yeni bölüm
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sen Ağlama İstanbul
17:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Kelebeğin Rüyası
22:30 Kelebeğin Rüyası
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Osman
15:30 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Can Borcu
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
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