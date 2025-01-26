Eda Ece Şakir Paşa Ailesi kadrosuna dahil oldu! Rolü için sarı saçlarını boyatacak! Karar ise tepki çekti: 'Başkası oynamalıydı'

Son dönemin en çok konuşulan projelerinin başında gelen "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi Büyükada’daki köşkünün kurulduğu platoda çıkan yangında 50 milyon TL’lik zarar meydana gelmesi ve çekimlere kısa bir süre ara verilmesiyle gündeme gelmişti. Yeni bölümüyle yeniden ekranlara dönen diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bir süredir ekranlardan uzak olan ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Hazal Kaya fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi'ne katıldığı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncuya yapımcının Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği ortaya çıkmıştı.

EDA ECE KESİNLEŞTİ! SAÇLARINI ROLÜ İÇİN BOYATACAK...

Sina Koloğlu, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan ve anne olmasının ardından setlere ara veren Eda Ece'nin kadroda olduğunu iddia etmişti. Birsen Altuntaş'ın yeni haberine göre Eda Ece ismi kesinleşti.

Bu sezon 16 ya da 18 bölüm ekrana gelmesi planlanan dizinin yeni yayın döneminde zaman atlaması yaşanacağını belirten Altuntaş, efsane ressam Fahrelnissa Zeyd‘i ise Eda Ece hayat vereceğini yazdı. Fahrelnissa Zeyd gibi beyaz tenli olan güzel oyuncu rol için saçlarını siyaha boyatacak. Fahrelnissa Zeyd’in çocukluğunu Zeynep Ebrar Karaca canlandırıyor.

Bu gelişme ise tepkiyle karşılandı. Birçok kullanıcı Eda Ece'nin karaktere uygun olmadığını belirtti. O yorumlardan bazıları...