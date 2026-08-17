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Halle Berry 60 yaşında! Muhteşem fiziğinin sırrını açıkladı

60 yaşına basan Hollywood yıldızı Halle Berry, minicik bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu, genç görünümünün sırrını da açıkladı: Menopoz sonrası egzersiz ve beslenme rutinini tamamen değiştirdi.

Halle Berry 60 yaşında! Muhteşem fiziğinin sırrını açıkladı

Halle Berry, 60 yaşına girmesinin özgüveninden hiçbir şey eksiltmediğini bir kez daha gösterdi. 60. yaş gününü kutlayan Oscar ödüllü oyuncu, Instagram hesabından tatilinden birbirinden çarpıcı fotoğraflar paylaştı. Berry, minicik iki renkli bikinisiyle fit fiziğini gözler önüne serdi.

Kısa kahverengi saçlarını doğal dalgalar halinde kullanan Berry, gün batımının altın ışığında objektiflere poz verdi. Berry'nin son fotoğrafları, 60 yaşında sahip olduğu fit fiziğin sırrını da yeniden gündeme getirdi.

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EGZERSİZ RUTİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Halle Berry 60 yaşında! Muhteşem fiziğinin sırrını açıkladı G1

Oyuncu, özellikle menopoz döneminin ardından sağlıklı ve güçlü kalmak için egzersiz rutinini önemli ölçüde değiştirdiğini açıkladı. Daha önce kardiyo, dövüş sanatları, boks ve vücut ağırlığı egzersizlerini tercih eden Berry, yaş aldıkça kas kütlesini korumaya ve artırmaya odaklandı.

Halle Berry 60 yaşında! Muhteşem fiziğinin sırrını açıkladı G2

Yeni egzersiz programının geçmişte yaptığı yüksek tempolu antrenmanlar kadar eğlenceli olmadığını belirten Berry, bunun hayatının bu döneminde gerekli olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu artık eskisinden daha ağır ağırlıklar kaldırdığını ve bunu haftada en az iki kez yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Halle Berry 60 yaşında! Muhteşem fiziğinin sırrını açıkladı G3

Halle Berry'nin fiziğini korumasında beslenme düzeninin de önemli bir yeri bulunuyor. 22 yaşında diyabet teşhisi konulan oyuncu, bunun ardından beslenme alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdi. İşlenmiş karbonhidrat ve şekeri azaltan Berry, uzun yıllar ketojenik beslenme düzenini savundu.

Halle Berry 60 yaşında! Muhteşem fiziğinin sırrını açıkladı G4

Menopoz sürecinin ardından beslenmesini değiştiren oyuncu, daha fazla karbonhidrat, lif ve protein tüketmeye başladı. Bu değişiklikleri de ağırlık antrenmanlarına verdiği önemle birlikte sürdürüyor.

Halle Berry 60 yaşında! Muhteşem fiziğinin sırrını açıkladı G5

60 yaşına giren oyuncu için artık fit kalmak yalnızca estetik bir görüntüye sahip olmakla ilgili değil. Berry, önümüzdeki yıllarda güçlü ve sağlıklı kalmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Halle Berry
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