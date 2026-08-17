Halle Berry 60 yaşında! Muhteşem fiziğinin sırrını açıkladı

Yeni egzersiz programının geçmişte yaptığı yüksek tempolu antrenmanlar kadar eğlenceli olmadığını belirten Berry, bunun hayatının bu döneminde gerekli olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu artık eskisinden daha ağır ağırlıklar kaldırdığını ve bunu haftada en az iki kez yapmayı hedeflediğini açıkladı.