Kadir Ezildi babasının kendilerini terk edişini anlattı! Esra Ceyhan ağladı

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programına Kadir Ezildi konuk oldu. Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi'nin yıllar önce annesini, kardeşini ve kendisini terk eden babasına dair açıklamalarıyla dikkat çekti.
Kadir Ezildi babasının evden ayrılma kararını ilk anı anları şöyle anlattı:
"Bir akşam babam net bir şekilde açıkladı. Bir akşam aniden böyle bir haber aldık ve düşünsenize hani 14 sene sonra böyle bir şey duyuyorsunuz.İlk defa başınıza gelmiş ne yapacağınızı bir sudan çıkmış balık gibisiniz. Çünkü hayatınız sadece anne babanızın ayrılması değil, sizin de hayatınızda bazı dengelerin değişmesine sebep oluyor."
Kadir Ezildi o günü anlatmaya devam ederek "Hatta hiç unutmuyorum kardeşimin o hiçbir şeyden haberi yok. O aşağıda böyle parkta arkadaşıyla oynuyorlar. Biz babamla bu konuları konuşuyoruz. Kardeşim arkadaşıyla birlikte balkonun altına geldi. Oradan bize sesleniyorlar. O an hiç unutmuyorum. İkimiz sadece birimizle baktık ve uzun uzun ağladık" dedi.
Ezildi daha sonra babasıyla bir anını anlattı. Sunucu "Babam taksi çağırdı bindi. Bizim mutfaktaki balkon kapısının arasında böyle bir boşluk var. Sadece perdeyi açtım. Hiç gözümün önünden gitmiyor. O aradan baktım; babam valizleri taksiye koydu, kapıyı açarken şöyle bir yukarı baktı. O an benim bakışıma denk geldi. Bindi gitti" derken Esra Ceyhan gözyaşlarını tutamadı.
Esra Ceyhan ve Kadir Ezildi arasında yaşanan bu duygusal sohbet sosyal medyada gündem oldu.
