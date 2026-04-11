Kadir Ezildi babasının kendilerini terk edişini anlattı! Esra Ceyhan ağladı

Kadir Ezildi Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye’ programında babasının kendilerini terk ettiği günü anlattı. Kadir Ezildi'nin sözleri ünlü sunucuyu gözyaşlarına boğdu.

Kadir Ezildi babasının kendilerini terk edişini anlattı! Esra Ceyhan ağladı

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programına Kadir Ezildi konuk oldu. Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi'nin yıllar önce annesini, kardeşini ve kendisini terk eden babasına dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

Kadir Ezildi babasının evden ayrılma kararını ilk anı anları şöyle anlattı:

"O SON BAKIŞ"

Kadir Ezildi babasının kendilerini terk edişini anlattı! Esra Ceyhan ağladı G1

"Bir akşam babam net bir şekilde açıkladı. Bir akşam aniden böyle bir haber aldık ve düşünsenize hani 14 sene sonra böyle bir şey duyuyorsunuz.İlk defa başınıza gelmiş ne yapacağınızı bir sudan çıkmış balık gibisiniz. Çünkü hayatınız sadece anne babanızın ayrılması değil, sizin de hayatınızda bazı dengelerin değişmesine sebep oluyor."

Kadir Ezildi babasının kendilerini terk edişini anlattı! Esra Ceyhan ağladı G2

Kadir Ezildi o günü anlatmaya devam ederek "Hatta hiç unutmuyorum kardeşimin o hiçbir şeyden haberi yok. O aşağıda böyle parkta arkadaşıyla oynuyorlar. Biz babamla bu konuları konuşuyoruz. Kardeşim arkadaşıyla birlikte balkonun altına geldi. Oradan bize sesleniyorlar. O an hiç unutmuyorum. İkimiz sadece birimizle baktık ve uzun uzun ağladık" dedi.

Kadir Ezildi babasının kendilerini terk edişini anlattı! Esra Ceyhan ağladı G3

Ezildi daha sonra babasıyla bir anını anlattı. Sunucu "Babam taksi çağırdı bindi. Bizim mutfaktaki balkon kapısının arasında böyle bir boşluk var. Sadece perdeyi açtım. Hiç gözümün önünden gitmiyor. O aradan baktım; babam valizleri taksiye koydu, kapıyı açarken şöyle bir yukarı baktı. O an benim bakışıma denk geldi. Bindi gitti" derken Esra Ceyhan gözyaşlarını tutamadı.

Kadir Ezildi babasının kendilerini terk edişini anlattı! Esra Ceyhan ağladı G4

Esra Ceyhan ve Kadir Ezildi arasında yaşanan bu duygusal sohbet sosyal medyada gündem oldu.

Kadir Ezildi babasının kendilerini terk edişini anlattı! Esra Ceyhan ağladı G5
Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programı
