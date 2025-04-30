Khloe Kardashian 18 kilo verdi! Günde 7 öğünle zayıfladı

Reality şov yıldızı ve iş kadını Khloé Kardashian, pazartesi günü Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı kenarlı ve kiraz desenli iki parçalı mayo içinde adeta fitliğini konuşturan 40 yaşındaki Kardashian, karın kaslarını ve ince fiziğini gözler önüne serdi.
18 kilo veren ünlü isim, bu etkileyici değişimin sırrını ise net bir şekilde açıklıyor: Spor ve yaşam tarzı değişikliği. Ancak, ünlü isim bu süreçte Ozempic adlı diyabet ilacını kullandığına dair çıkan söylentilere de yanıt verdi.
Kardashian, kilo verme yolculuğunun 10 yıl sürdüğünü ve bu süreçte yaşam tarzı değişiklikleriyle ilerlediğini belirtti.
Kardashian, kilo verme sürecinde egzersiz ve beslenme alışkanlıklarına büyük önem verdi. Haftada beş gün sabah 6'da egzersiz yapmaya başladığını ve antrenmanlarını kardiyo ve ağırlık çalışmalarıyla desteklediğini belirtti. Ayrıca, düşük karbonhidratlı bir diyeti tercih ettiğini ve süt ürünlerini diyetten çıkardığını, bunun da şişkinlik ve cilt sorunlarını azalttığını ifade etti.
Khloe Kardashian, eskiden denemediği diyet kalmadığını belirterek artık kalıcı alışkanlıklarla formda kaldığını söylüyor. En dikkat çeken detay ise günde 7 öğün yemek yemesi. Khloé, geçmişte tüm gazlı içecekleri keserek başladığını ve her hafta bir alışkanlığı daha bıraktığını ifade ediyor:
“Her hafta bir şeyi kesmeye başladım. Eskiden tüm diyetleri denedim ama hiçbirinin işe yaramadığını gördüm. Bu yüzden sürdürülebilir bir değişim yaptım.”
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