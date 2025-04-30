MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Khloe Kardashian 18 kilo verdi! Günde 7 öğünle zayıfladı

Khloé Kardashian, Instagram’da paylaştığı son bikini fotoğrafıyla hayranlarını büyüledi. Ünlü yıldız, diyetlerden vazgeçip yaşam tarzını değiştirdiğini ve günde 7 öğün yediğini açıkladı.

Kubra Akalın

Reality şov yıldızı ve iş kadını Khloé Kardashian, pazartesi günü Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı kenarlı ve kiraz desenli iki parçalı mayo içinde adeta fitliğini konuşturan 40 yaşındaki Kardashian, karın kaslarını ve ince fiziğini gözler önüne serdi.

Mynet'in Sesi

YAŞAM TARZINI DEĞİŞTİRDİ

18 kilo veren ünlü isim, bu etkileyici değişimin sırrını ise net bir şekilde açıklıyor: Spor ve yaşam tarzı değişikliği. Ancak, ünlü isim bu süreçte Ozempic adlı diyabet ilacını kullandığına dair çıkan söylentilere de yanıt verdi.

Kardashian, kilo verme yolculuğunun 10 yıl sürdüğünü ve bu süreçte yaşam tarzı değişiklikleriyle ilerlediğini belirtti.

HER GÜN SPOR YAPIYOR

HER GÜN SPOR YAPIYOR

Kardashian, kilo verme sürecinde egzersiz ve beslenme alışkanlıklarına büyük önem verdi. Haftada beş gün sabah 6'da egzersiz yapmaya başladığını ve antrenmanlarını kardiyo ve ağırlık çalışmalarıyla desteklediğini belirtti. Ayrıca, düşük karbonhidratlı bir diyeti tercih ettiğini ve süt ürünlerini diyetten çıkardığını, bunun da şişkinlik ve cilt sorunlarını azalttığını ifade etti.

Khloe Kardashian, eskiden denemediği diyet kalmadığını belirterek artık kalıcı alışkanlıklarla formda kaldığını söylüyor. En dikkat çeken detay ise günde 7 öğün yemek yemesi. Khloé, geçmişte tüm gazlı içecekleri keserek başladığını ve her hafta bir alışkanlığı daha bıraktığını ifade ediyor:

“Her hafta bir şeyi kesmeye başladım. Eskiden tüm diyetleri denedim ama hiçbirinin işe yaramadığını gördüm. Bu yüzden sürdürülebilir bir değişim yaptım.”

Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Bir yarışmacının ailesinden daha tehdit! "Gerekirse orayı yakıp çıkacağız"

Bir yarışmacının ailesinden daha tehdit! "Gerekirse orayı yakıp çıkacağız"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.