Khloe Kardashian 18 kilo verdi! Günde 7 öğünle zayıfladı

HER GÜN SPOR YAPIYOR

Kardashian, kilo verme sürecinde egzersiz ve beslenme alışkanlıklarına büyük önem verdi. Haftada beş gün sabah 6'da egzersiz yapmaya başladığını ve antrenmanlarını kardiyo ve ağırlık çalışmalarıyla desteklediğini belirtti. Ayrıca, düşük karbonhidratlı bir diyeti tercih ettiğini ve süt ürünlerini diyetten çıkardığını, bunun da şişkinlik ve cilt sorunlarını azalttığını ifade etti.