Miss Turkey güzeli Şevval Şahin mayolu tatil pozlarını paylaştı kusursuz fiziği olay oldu!

2018 Türkiye güzeli ünlü model Şevval Şahin özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Şahin lüks tatilleriyle de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Ateş ile çıktığı Paris tatilinin 34 milyon TL olduğu iddia edilmişti. 'Zannetmiyorum 34 milyonluk. Abartmayın. Öyle rakamlar olur mu lütfen. Öyle bir şey yok.' demişti.

TATİL POZLARINA BEĞENİ YAĞDI!

Tatile doymayan ünlü isim şimdi de soluğu dünyaca ünlü turistik ada Phuket'te aldı. Ünlü modelin tatil paylaşımlarına ise beğeni yağdı.