Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasını anlattı! "Ağzım kokuyor açlıktan" deyince aldığı yanıtla şok yaşadı

Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu hem tarzı hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan güzel oyuncu özel hayatına dair pozlarını da paylaşıyor.
Ata Ayyıldız ile sık sık paylaşımlar yapan Sıla Türkoğlu son olarak İbrahim Selim'e konuk oldu. Oyuncu bu yayında sevgilisiyle ilk buluşma hikâyesini anlatarak gündeme geldi.
Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasına dair yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Detoks kampında 4 gün boyunca yemek yememişim kafan çalışmıyor hiç sıfır. Sebze çorbası ve bir gün de sadece suyla besleniyorum. O gün şu anki erkek arkadaşımla flörtün başları o gün dedi ki benim seni göresim geldi, dedim ki benim hani ağzım kokuyu açlıktan first datemin asla öyle olmasını istemem. Yani bu kadar koku üstüne konuşup ilk datim asla öyle gerçekleşmesini istemezdim."
"Karşı taraftan şöyle bir şey geldi; ya benim de manikürü yok... Böyle oldum ha ok tamam o zaman gel. Ne diyeyim şimdi benim ağzım kokuyor senin manikürün yok hadi ne oluyorsa oldu işte."
İbrahim Selim bu hikâye karşısında kendini tutamadı ve kahkaha attı. İbrahim Selim "Peki manikürü yokmuymuş bebeğim! Ben daha romantik bir şey gelecek bekledim" dedi.
Sıla Türkoğlu sevgilisinin o gün transparan gömlekle geldiğini de söyleyince herkes güldü. O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.
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