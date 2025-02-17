Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasını anlattı! "Ağzım kokuyor açlıktan" deyince aldığı yanıtla şok yaşadı

Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu hem tarzı hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan güzel oyuncu özel hayatına dair pozlarını da paylaşıyor.

Ata Ayyıldız ile sık sık paylaşımlar yapan Sıla Türkoğlu son olarak İbrahim Selim'e konuk oldu. Oyuncu bu yayında sevgilisiyle ilk buluşma hikâyesini anlatarak gündeme geldi.