Uzak Şehir 15 bölümde ne oldu? Alya kocasını sevgilisiyle yakaladı, seyirciden yorum yağdı

25 Şubat Salı akşamı yayınlanan 'Uzak Şehir'in 15. bölümü yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde olduğu Uzak Şehir son bölümünde de yine Alya ve Cihan arasında yaşananlar sosyal medyada konuşuldu.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cihan'ın metresi Mine çileden çıktı ve davette sarhoş oldu. Dizinin final sahnesinde; hastanenin daveti geldi çattı, Alya'ya gecede Cihan eşlik etti. Alya kıyafeti, konuşması, tavırları ile Cihan'ı büyülerken; güzel başlayan gece kötü bitti. Alkolün dozunu fazla kaçıran Mine, Cihan'a aşkını ilan ederken Alya'ya yakalandı...

Mine Cihan'a sarılarak öpüşmek isterken Cihan metresini itmeye çalıştı. Alya ise o anları görünce daveti terk etti.

Sosyal medyada ise "Ay öpüşme yazmamışlar sevindik", "Mine'den çok soğudum", "Alya ne yapacak?", "Üf yine içimiz sızladı" yorumları geldi.