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Uzak Şehir 15 bölümde ne oldu? Alya kocasını sevgilisiyle yakaladı, seyirciden yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2025 10:42
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Uzak Şehir birinci bölümden beri büyük bir merakla takip ediliyor. Uzak Şehir 15 bölüm 24 Şubat akşamı yayınlandı. Derbiye rağmen reytinglerde zirveyi görmeye devam eden dizinin fanları Alya'nın kocası Cihan'ı metresiyle yakaladığı sahneyi defalarca kez paylaştı.

25 Şubat Salı akşamı yayınlanan 'Uzak Şehir'in 15. bölümü yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde olduğu Uzak Şehir son bölümünde de yine Alya ve Cihan arasında yaşananlar sosyal medyada konuşuldu.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cihan'ın metresi Mine çileden çıktı ve davette sarhoş oldu. Dizinin final sahnesinde; hastanenin daveti geldi çattı, Alya'ya gecede Cihan eşlik etti. Alya kıyafeti, konuşması, tavırları ile Cihan'ı büyülerken; güzel başlayan gece kötü bitti. Alkolün dozunu fazla kaçıran Mine, Cihan'a aşkını ilan ederken Alya'ya yakalandı...

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Mine Cihan'a sarılarak öpüşmek isterken Cihan metresini itmeye çalıştı. Alya ise o anları görünce daveti terk etti.

Sosyal medyada ise "Ay öpüşme yazmamışlar sevindik", "Mine'den çok soğudum", "Alya ne yapacak?", "Üf yine içimiz sızladı" yorumları geldi.

Mynet'in Sesi

İşte seyircinin yorumlarından bazıları

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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