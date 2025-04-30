Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'a çirkin mesaj yağıyordu! 'Metres' rolüne dair sözleri dikkat çekti

"İkinci kadın tırnak içinde dedikleri karakterler ya da o metres denen kadını senaryoyu okuduktan sonra kabul etmek bir kadın oyuncu için büyük bir meydan okuma çünkü onunla beraber o bagajda çok fazla yük geliyor. Toplumsal etik ve değerler Türkiye'de çok normalleşmiş değil. Bir kadının tek başına varoluşunda herhangi bir erkekle istediği ilişkiyi kendi ahlak ölçülerine göre yaşaması herkesin söyleyecek bir lafı oluyor veya herkesin kendi hayatındaki evliliği ile ilgili endişesi coşuyor mesela bir kadın orada senin varlığını kendi hayatında bir tehdit olarak gördüğü için de ekstra saldırıyor sana..."