Yasemin Özilhan örgü mini eteğiyle poz verdi! Son haline yorum yağdı: Dolguyu biraz azaltsanız...

2006-2011 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir popülerlik kazanan Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan, diziye Ela karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Ekranlardan uzak kalmış olsa da, sosyal medyada ve davetlerde sıkça yer alan Yasemin Özilhan bir marka ile iş birliği yaptı. Bir davet veren sosyetik isim örgü hırkası ve örgü mini etek kombiniyle adından söz ettirdi.
Bu tarzıyla bol bol pozlar veren Yasemin Özilhan'ın son haline ise yorum yağdı.
Bir dönem oyunculuk yapan ve son dönemde ekranda olmayan Yasemin Özilhan'ı görenler "Dolguyu biraz azaltsan", "Dudakları çok şiş", "Doktorlar dizisindeki hali çok güzeldi" yorumlarında bulundu.
Yasemin Özilhan, fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Haftanın beş günü spor yaparak formunu koruyan Özilhan, bu fiziğini düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam tarzına borçlu olduğunu sıkça belirtiyor.
Yasemin Özilhan’ın son yıllarda yüzündeki estetik değişiklikler de gündemden düşmüyor. Doğal halindeki değişimiyle dikkat çeken Özilhan, sosyal medyada gelen yorumlarla da sıkça karşılaşıyor. Yüzündeki dolgular ve yapılan estetik müdahaleler hakkında yapılan yorumlar, ünlü ismin değişen görüntüsünü takipçileriyle paylaştığı her an daha fazla konuşuluyor.
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