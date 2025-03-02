Yasemin Özilhan örgü mini eteğiyle poz verdi! Son haline yorum yağdı: Dolguyu biraz azaltsanız...

Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Ekranlardan uzak kalmış olsa da, sosyal medyada ve davetlerde sıkça yer alan Yasemin Özilhan bir marka ile iş birliği yaptı. Bir davet veren sosyetik isim örgü hırkası ve örgü mini etek kombiniyle adından söz ettirdi.