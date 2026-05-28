Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde dairesinin balkonundan düşerek feci şekilde can vermişti. İlk etapta trajik bir kaza veya intihar olarak değerlendirilen olayda, ön otopsi raporunda darp izine rastlanmaması bu ihtimali güçlendirmişti. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen derin soruşturma kapsamında hazırlanan kesin adli tıp raporu ve kan donduran tanık ifadeleri, dosyayı bir anda "cinayet" kapsamına aldı.

Adli tıp raporuna göre ünlü sanatçının kanında 3.53 promil alkol tespit edilirken, düşüş şeklinin dışarıdan bir müdahale ihtimalini kuvvetlendirdiği bilirkişi raporlarına yansıdı.

ARKADAŞININ İFADESİ TUTUKLATMIŞTI: "BACAKLARINDAN TUTUP AŞAĞI İTTİ"

Davanın seyrini değiştiren en kritik gelişme ise olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun savcılığa verdiği ifade oldu. Ulu, korkunç gecede Tuğyan'ın annesine bilerek fazla alkol içirdiğini ve çıkan tartışmada Güllü'yü bacaklarından tutarak açık pencereden aşağıya ittiğini öne sürdü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

9 Aralık 2025'te İstanbul'da valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığındayken kıskıvrak yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter, 13 Aralık cumartesi sabahı tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne gönderilmişti. Tuğyan ise annesinin deterjan nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek düştüğünü iddia edip suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

CEZAEVİNDEN GELEN İLK KARE SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

Aylardır cezaevinde bulunan ve yargı süreci devam eden Tuğyan Ülkem Gülter’in son hali, sosyal medyada paylaşılan bir kareyle ilk kez gün yüzüne çıktı. Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları adeta yorum yağmuruna tuttu.

İŞTE O FOTOĞRAF: