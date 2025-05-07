Hamilelik müjdesi vermişti! İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.

Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber geldi.

35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği ortaya çıktı. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Önce bebeğinin cinsiyetini takipçilerine soran Helvacıoğlu, ardından bebeğin cinsiyetini açıkladı.

Ünlü isim, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını duyurdu.