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Hamilelik müjdesi vermişti! İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği 'Nefes' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu hamilelik müjdesi vermişti. İlk kez anne olmaya hazırlanan Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Hamilelik müjdesi vermişti! İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.

Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber geldi.

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35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği ortaya çıktı. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

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Önce bebeğinin cinsiyetini takipçilerine soran Helvacıoğlu, ardından bebeğin cinsiyetini açıkladı.

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Ünlü isim, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını duyurdu.

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İrem Helvacıoğlu
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